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第四屆「兒童書展」入場人數歷屆之冠　家長小朋友滿載而歸

親子好去處 19:14 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

12月8-10日於亞洲國際博覽館舉行的第四屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」完結。本屆「兒童書展」三日展期入場人次成歷屆之冠，吸引大批家長帶同子女入場消費，不少參展商表示今屆生意額非常理想，並帶來超乎預期的商機。

不少參展商表示滿意今屆展期的銷情

大人小朋友購買中英文書籍

本屆「兒童書展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，並獲「中國圖書進出口廣州有限公司」（中圖）聯合舉辦「兒童中外書籍互賞區」，展出近400本各國及不同地區兒童刊物。讓大小朋友一睹不同地區的兒童書籍，擴闊閱讀視野。

「兒童中外書籍互賞區」，展出近400本各國及不同地區兒童刊物

荔園嘉年華大受歡迎

「荔園嘉年華」首度於親子展覽亮相，經典6大有獎攤位遊戲吸引大批大人小朋友參與！荔園主席邱達根先生亦現身「兒童書展」，對於年輕一代及小朋友可認識香港本土文化及延續香港集體回憶，他表示相當開心，同時亦期望與親子及展覽業界有更多合作。

「荔園嘉年華」吸引大批家長與小朋友支持

鄭裕彤博士愛車現身

「兒童書展」獲得周大福慈善基金支持，於場內舉辦「鄭裕彤博士珍藏展」。三日展期展出鄭裕彤博士愛車及其人物傳記《鄭裕彤傳》內的部分珍貴歷史相片及鮮為人知的事跡，不少名人嘉賓亦到場參觀。

鄭裕彤博士愛車

聖誕好動BB爬行及搬公仔大賽氣氛熱烈

親子王國 x D Mind & the Prince於「兒童書展」舉辦了「聖誕好動BB爬行及搬公仔大賽」，現場大批BB「大展身手」，氣氛熱鬧！

「聖誕好動BB爬行及搬公仔大賽」氣氛十分熱烈！

震撼價《奇先生妙小姐EQ100》$199！大批家長入手

「兒童書展」展期亦推出特別優惠！家長親臨「禮品換領處」，以「兒童書展」震撼價$199購買全套《奇先生妙小姐EQ100》（共100本，標準價$4,980，每本只需$1.99），吸引大批家長於現場購買。

大批家長於現場購買《奇先生妙小姐EQ100》

此外，今屆為回饋入場人士，「兒童充氣樂園」決定免費讓小朋友盡情放電！只需持有兒童門票的小朋友，即可參與一節「兒童充氣樂園」（先到先得）。而《親子頭條》今屆與e-print聯辦漂書活動，而Rolling Books於現場展示以小型貨車改裝而成的BoBo流動書車。現場人士只需成為《親子頭條》會員，即可免費取得一本書籍。

今屆為回饋入場人士，「兒童充氣樂園」決定免費讓小朋友盡情放電！只需持有兒童門票的小朋友，即可參與一節「兒童充氣樂園」（先到先得）

《親子頭條》今屆與e-print聯辦漂書活動，而Rolling Books於現場展示以小型貨車改裝而成的BoBo流動書車

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