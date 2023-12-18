  • 19°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 20:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【菲傭索償】涉藉檢查身體非禮菲傭脫罪　八旬英籍醫生遭事主索償100萬

社會 19:41 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

被告Brian Drew Apthorp出庭應訊。（陳曉欣攝）

八旬英籍醫生涉於2018年在寓所內非禮菲傭，首次經審訊後被裁定罪成，判囚30個月，其後他上訴得直，案件發還重審後被裁定非禮罪脫。案中菲傭早前入稟區域法院興訟，指在職時遭八旬英籍醫生為她作身體檢查時涉非禮，又要求她按摩等，她其後患上創傷後遺症及抑鬱症，遂向醫生索償約100萬元，案件今（18日）開審。

原告為菲傭CB，被告為Brian Drew Apthorp。根據CB的指控，她在2018年入職時遭被告以身體檢查為由，觸摸其身體，又需幫助被告按摩等，她其後確診創傷後遺症及抑鬱症，要求被告賠償約100萬元的侵害人身賠償，以及額外的身心痛苦費用。

代號CB的菲傭今供稱，2018年在被告家中工作，為被告工作的另一名菲傭解釋工作時，沒有提及需要協助被告洗澡及按摩，她亦沒有細閱工作要求文件，該菲傭其後才告知她需要協助被告洗澡和按摩。

CB續指，她於同年9月5日起搬到被告家中居住和工作，同月11日被告帶她到書房，問及其月事，又叫她簽署一份健康聲明書，但她指沒有閱讀。辯方指出，9月11日CB只是被要求到被告家中作另一輪面試和做醫療檢查，CB否認，並否認自2022年審訊起已在說謊。

審訊明（19日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

醫生 罪案 後遺症 按摩 創傷後遺症 抑鬱症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載