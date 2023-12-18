【菲傭索償】涉藉檢查身體非禮菲傭脫罪　八旬英籍醫生遭事主索償100萬

▲ 被告Brian Drew Apthorp出庭應訊。（陳曉欣攝）

八旬英籍醫生涉於2018年在寓所內非禮菲傭，首次經審訊後被裁定罪成，判囚30個月，其後他上訴得直，案件發還重審後被裁定非禮罪脫。案中菲傭早前入稟區域法院興訟，指在職時遭八旬英籍醫生為她作身體檢查時涉非禮，又要求她按摩等，她其後患上創傷後遺症及抑鬱症，遂向醫生索償約100萬元，案件今（18日）開審。

原告為菲傭CB，被告為Brian Drew Apthorp。根據CB的指控，她在2018年入職時遭被告以身體檢查為由，觸摸其身體，又需幫助被告按摩等，她其後確診創傷後遺症及抑鬱症，要求被告賠償約100萬元的侵害人身賠償，以及額外的身心痛苦費用。

代號CB的菲傭今供稱，2018年在被告家中工作，為被告工作的另一名菲傭解釋工作時，沒有提及需要協助被告洗澡及按摩，她亦沒有細閱工作要求文件，該菲傭其後才告知她需要協助被告洗澡和按摩。

CB續指，她於同年9月5日起搬到被告家中居住和工作，同月11日被告帶她到書房，問及其月事，又叫她簽署一份健康聲明書，但她指沒有閱讀。辯方指出，9月11日CB只是被要求到被告家中作另一輪面試和做醫療檢查，CB否認，並否認自2022年審訊起已在說謊。

審訊明（19日）續。

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記者：陳曉欣