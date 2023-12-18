【社區客廳】首個社區客廳深水埗開幕　陳國基：信和已承諾土瓜灣紅磡撥地方建客廳

▲ 全港首個社區客廳上周三（13日）啟用。（梁偉榮攝）

全港首個社區客廳上周三（13日）啟用，位於深水埗福華街188號1樓，實用面積4,738平方呎，有共享廚房等設施，並提供暫托服務等，全年無休朝11晚10開放，預計最少服務500個劏房戶，現已有80戶登記會員。政務司司長兼扶貧委員會主席陳國基今午（18日）出席開幕典禮時透露，信和集團已承諾在土瓜灣紅磡一帶，撥地方予政府設更多社區客廳。

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深水埗社區客廳試行3年，由信和集團和黃廷方慈善基金免租捐出地方，關愛基金撥款2,500萬元營運，九龍樂善堂負責營辦，預計最少服務500個劏房戶，全年服務約8萬人次。

客廳設多個共享空間，其中廚房有16部電磁爐、6個電飯煲、微波爐、焗爐、雪櫃等；飯廳有兩部提供便當的飯機和多張桌椅，可同時容納約48人用餐；客廳則有7張梳化、兩部電視等，讓使用者休息放鬆。另有6部洗衣乾衣機，收費每次8元，又有4個性別友善洗手間，惟浴室僅有1個，且使用廚房、洗衣乾衣、浴室前均需預約。

社區客廳亦提供多元閱讀和玩樂設施，例如閱讀角除了有夾公仔機、多款益智桌上遊戲，亦有多套小說和繪本，但大多為簡體字版本；學習室有書枱和8部手提電腦；接待處亦提供多款玩具。另提供社區資訊、健康檢查、社區支援及轉介服務等。

市民需符合3個資格以獲發會員卡入場，並預約使用設施，包括居於區內劏房單位；家庭入息上限不超過全港家庭住戶入息中位數75%，或正領取綜援、書簿津貼、在職家庭津貼或長者生活津；及最少1名住戶成員為香港居民。

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政務司司長陳國基稱，設施非常貼合劏房戶需要，相信可減輕家長壓力，並讓小朋友成長不會受居住環境影響。他又透露信和集團已承諾在土瓜灣至紅磡一帶，撥地方予政府設社區客廳，未來會爭取在不同地區推出相關計劃，「希望劏房未來只用作睡覺，其他家庭活動可在社區客廳進行。」

九龍樂善堂總幹事劉愛詩指，深水埗社區客廳硬件和軟件裝修設置僅耗時75日，由約20至30名全職員全職營運，每日有社工當值，且會招聘大學生為小童課後輔導功課，相信500個名額在3個月內便會爆滿。

勞福局局長孫玉菡說，現時陸續找合適人士登記成為會員，暫定名額為500個，如有需要可再增加。至於何由樂善堂營運，他指社區客廳是以政、商、民合作的項目，訂立的規矩是捐出地方一方，可揀選一個拍檔的非政府機構，但信和集團說沒有特別想法，請政府推介合適拍檔，故政府「特事特辦」，揀選和直接委聘口碑好、有能力做好的機構，未來期待不同非政府機構參與其中。

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記者：梁薾心