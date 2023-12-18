【AI發展】中大醫院舉行研討會討論醫療科技　沈祖堯趙偉仁同場出席

▲ (受訪者提供)

中文大學醫院昨日舉行「開拓醫護新領域」研討會2023，是次研討會是中大醫院繼2021年後第二次舉辦，今年共吸引超過580名業界翹楚及公眾人士現場或透過網上參與。

中大醫院董事局主席利乾致開幕詞時表示，人類在過去見證了疫苗和藥物不斷改良，但過去數十年來，科技發展更為迅速，為醫療界帶來革新。人工智能和機械人手術等發展正在改變全球的醫療服務，提升醫療服務系統的效率，並提高臨床治療的精準度。

研討會分兩部份進行，早上的部份以「展望將來Visioning Futures」為主題，對象為醫療業界人士，由卓越的醫學界及科技界專家主講四場專題演講。盛傳即將升任中大醫學院院長的外科學系教授趙偉仁的演講題目為機械人手術的未來發展。

前中大醫學院校長、新加坡南洋理工大學李光前醫學院院長、高級副校長（健康與生命科學）及傑出大學講座教授沈祖堯以醫學界的人工智能為題演講。美國史丹福大學醫學院外科學系教授Teodor GRANTCHAROV教授與參與者分享如何確保手術室內的病人安全。

華為公共事業系統部海外醫療市場代表及合作代表楊帆則談及物聯網和醫學物聯網的未來發展。

同日下午舉行了「醫學新猷健康講座」，由香港中文大學的教授及中大醫院的專科醫生主持12場健康講座，涵蓋微創手術治療、醫學創新、癌症治療等主題，與公眾分享醫療技術的最新發展。

中大醫院行政總裁馮康表示，創新及科技在醫療領域扮演著關鍵角色，創新科技強調工作團隊之間，以及與業界同儕和合作夥伴之間互相協作。知識交流對推動創新科技至為重要，因此我們舉辦是次研討會，匯聚業界領袖、科技專家及創新者，討論及探索醫療創新科技的無限潛能及影響。

中大醫院亦於同日舉行首次開放日，向公眾介紹部份主要服務及技術，包括放射治療中心、放射影像及介入中心、心臟科中心、泌尿外科中心、眼科中心和日間手術中心。

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責任編輯：陳展棋