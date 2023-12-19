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重新出發丨白滑KOL練美施曾被爆偷食人夫細So　Macy疑已離婚：我更喜歡一個人

娛樂 10:13 2023/12/19

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

練美施（Macy）曾被爆偷食人夫細So！

在2020年9月，前商台DJ蘇耀宗（細So）被爆背妻出軌人妻練美施（Macy），事過境遷，細So一家四口移居英國重過新生活。

而Macy同樣也重新出發，在今年4月以「練施傅」之名進軍小紅書分享日常、晒美好身段，更疑似婚姻狀況有變！

重新出發丨出軌後開展新生活以音樂養家　細So現身佛山為側田巡唱做總監

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練美施疑已離婚

身為人妻、媽媽的Macy在出軌事件後獲丈夫支持，似乎二人感情相當經得起風浪，但最近Macy在社交網以「單身很好」為題發文，疑似已經離婚！

她在文中提到：「六月過後，到現在為止五個多月，快速地經歷過一些事，然而我發現，我更喜歡一個人了。」

她寫道：

這短短的日子裏，發現諷刺的事情也蠻多的，例如一個剛剛跟別人求婚的人，告訴對方,是對方讓自己成為更好的人，但所謂更好的人，卻希望遇上別的人;

有些人總是太高估自己，人生好像充滿了過多的幻想，以為自己是個好人，卻沒想到自己是個滿口謊言的人，

有些人總喜歡很多很多的承諾，但那麼弱小的他們，他什麼都做不了，原因只是自己的自卑，需要誇張的承諾去包裝，就像假如把名貴的奢侈品去掉的話，他們就會變得毫無自信，若然他們沒有說過這些話，就恐怕自己什麼都留不住。

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為細So墮胎

Macy曾回覆傳媒指，與細So感情認真，聲稱認為對方是真心愛她，同時稱很相信對方，因此二人的關係才維持2年半之久。

Macy亦指身體為細So受過多次傷害，更因患性病而做過手術，之後再指不止一次手術，默認曾為對方墮胎，令各方震驚。

自出軌事件後，Macy的網店由主力出售親子用品改為拍片教煮食。

2021年，Macy獲米蘭站委任為執行董事及主席，她曾發文：「17歲，我正式第一份工作，19年後，沒想過，會坐在這個位置，人生真的很奇妙，同一個地方，不同位置，看風景。生日前這份禮物，真的太大了。感謝老闆的信任。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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