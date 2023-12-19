網絡熱話︱姑仔欲帶新男友見父母 人妻見照片不知所措：竟然是他

▲ 有人妻表示姑仔向她展示新男友相片，卻發現對方是自己的前男友。（《香港愛情故事》劇照）

情侶分手遇上已經夠尷尬，更何況對方成為親友的另一半。台灣一名人妻日前在網上發文表示，其姑仔向她展示新男友的相片，一看竟發現對方是自己的前男友，大吃一驚之餘，亦惆悵與姑仔坦白說出事實。不少網民認為，事主應要直接道出真相，免日後真的帶男方回家時引起尷尬。

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該名台灣人妻在fb「匿名公社」發帖子指，自己跟姑仔的感情一向不錯，平日無所不談，日前對方向她表示打算帶新男友回家，讓老爺奶奶過目，更即場展示對方的照片，人妻卻突然發現該男生正是自己昔日的男友，嚇得不知所措。她預料若姑仔真的帶新男友回家，場面一定非常尷尬，忐忑不知道如何是好。

網民紛紛在帖文留意指，「沒什麼好隱瞞啊」、「說啊！憋在心中不舒服」，網民認為「如果男生先說呢？姑仔會覺得你為什麼裝不知道」，「都已經是過去式，隱瞞了還以為你還有其他意思」。有心水清的網民提醒樓主，「畢竟世界這麼小，為了避免將來尷尬與沒必要的困擾，讓她（姑仔）知道妳跟男方過去曾交往過」。

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責任編輯︰王明芳