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消委會浴室寶｜氣溫急降室内3大情況易猝死　消委會推薦7款高分暖風機最平$799

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 小時前

最後更新： 4 小時前

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氣溫急降室内3大情況易猝死，消委會推薦7款高分浴室寳最平$799。

【消委會浴室寶2024／消委會推介／暖風機】本港近日氣溫急降，天文台預計，周三起（27日）氣溫會再下降，天氣乾燥。消委會曾測試市面上13款浴室暖風機，其中有7款暖風機獲得總評4分高評分。

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消委會浴室寳｜7款總評4星高分浴室寳

消委會和機電工程署早前分別委託獨立實驗室，測試各樣本的性能和安全。13個樣本包括6款窗口式、3款天花式和4款可移動式，售價由699元至4,350元不等。測試參考國際GB/T 22769，測試項目包括乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度和寧靜程度等。

7款總評4星高分浴室寳（評分由低至高排列）：

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13款浴室寳暖風機名單：

  • 窗口式 金章 Zanussi ZBH1015 $2,580 + 安裝費$380
  • 窗口式 新朗 Cinetron CV-88W $2,090 + 安裝費$500
  • 窗口式 卓爾 Summe SBH-103 $1,180
  • 窗口式 金瑞典 JEE JBH20 $798
  • 移動式 Thomson TM-SHT-BH10 $699
  • 天花式 Kohler K-77316H-MZ $4,350
  • 窗口式 樂聲 Panasonic FV-23BWN2H $3,580 + 安裝費$500
  • 天花式 三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK $3,980
  • 窗口式 草津 Kusatsu KBF-331RGSC $3,680 + 安裝費$500
  • 天花式 KDK 30BGCH $2,980
  • 移動式 德國寳 German Pool HTW-330 $1,420
  • 移動式 樂信 Rasonic RA-BH205FY $980
  • 移動式 伊瑪 Imarflex INB-2023R $799

加熱表現方面，測試模擬於冬季為一間室內溫度為攝氏16度的浴室加熱，將樣本安裝或擺放在房間中央位置天花、窗戶或毛巾架上，並將樣本的暖風功能設定為最高級別，然後吹向一塊距離地面1.3米、塗上啞黑色並平放於房中心的木板，期間量度木板上5個特定位置和樣本面板上不同位置的溫度變化。

結果發現，各樣本可吹暖目標位置的平均溫度由31度至54度、溫升時間由5分30秒至37分6秒不等，其中「三菱電機」、「Kohler」、「德國寶」和「樂信」的最高暖風溫度為50度以上。

另外，測試亦在模擬冬天室內（16℃）的氣溫下，在出風口放上特設的暖風收集喉管，以暖風和抽氣模式操作，量度樣本的最高氣流量和暖風溫度，結果顯示，各樣本量得的最高暖風流量由每小時39至193立方米不等，移動式樣本的最高氣流量一般較低。同時各樣本最高出風溫度約40至56度，窗戶式樣本的最高暖風溫度普遍較低。

消委會浴室寳｜1款未能8小時內乾衣

針對乾衣部分，消委會將窗口式和天花式樣本以乾衣模式吹乾相同數量的濕衣物，包括5條棉質面巾、5件T裇和2條牛仔褲。測試容許的完成時限為8小時，結果除了「金瑞典」，其餘樣本均可在8小時內完成乾衣，乾衣速度由3.3至6.4小時不等，其中「樂聲」、「三菱電機」、「KDK」和「Kohler」表現較佳，獲得4分。

消委會浴室寳｜乾衣費用相差逾倍 

乾衣時耗電和電費方面，消委會比較各樣本弄乾每公斤衣物的耗電量，發現「樂聲」、「三菱電機」和「KDK」耗電量低，獲得較高評分；「新朗」、「金章」和「卓爾」則僅獲2.5分。

假設用戶每月乾衣15次，每度電平均費用為1.8元，以測試量得耗電量最高的樣本計算，1個月花在乾衣的費用為167.4元，耗電量最低樣本的電費則為86.4元，消委會建議用戶在實際使用時調校時間掣或手動關機。

安全測試方面，消委會發現「卓爾」的接地線雖然已固定於金屬外殼上的螺絲柱，但外殼上的十字螺絲頭有機會被扭鬆；「金瑞典」以膠殼固定摩打金屬外殼的接線端螺絲，若膠料老化變形，有機會令接地端鬆脫，或影響接地效能，未能完全符合標準要求。

同場加映：3大猝死高危時機

台灣重症醫學專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁中指出，每當寒流來襲時，很多猝死個案不是在家中倒斃床上，就是倒在浴室、房間內。冬天時如果在房間內，溫度沒維持在18至20°C左右，或兩間房的溫差大於5°C，就要小心以下3大情况，「都是猝死的好時機」：

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資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第553期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

——

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