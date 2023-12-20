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超市大搜查｜浴室寶暖風溫度可差逾16°C　7款獲消委會好評最平$980免安裝

健康資訊 12:30 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

本港氣溫急降，寒日洗澡最好配備一部浴室暖風機。消委會早前測試市面13款浴室暖風機，除了乾衣效能、電費等，亦比較其加熱表現，結果發現不同樣本暖風機溫度相差可逾16°C，其中3款窗口式、2款天花式和3款移動式暖風機在加熱表現上則獲4分較高評分。

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消委會和機電工程署早前分別委託獨立實驗室，測試各樣本的性能和安全。13個樣本包括6款窗口式、3款天花式和4款可移動式，售價由699元至4,350元不等。測試參考國際GB/T 22769，測試項目包括乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度和寧靜程度等。

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8款加熱表現出色

加熱表現方面，測試模擬於冬季為一間室內溫度為攝氏16度的浴室加熱，將樣本安裝或擺放在房間中央位置天花、窗戶或毛巾架上，並將樣本的暖風功能設定為最高級別，然後吹向一塊距離地面1.3米、塗上啞黑色並平放於房中心的木板，期間量度木板上5個特定位置和樣本面板上不同位置的溫度變化。

結果發現各樣本可吹暖目標位置的平均溫度由31度至54度、溫升時間由5分30秒至37分6秒不等，其中「三菱電機」、「Kohler」、「德國寶」和「樂信」的最高暖風溫度為50度以上。

另外，測試亦在模擬冬天室內（16℃）的氣溫下，在出風口放上特設的暖風收集喉管，以暖風和抽氣模式操作，量度樣本的最高氣流量和暖風溫度，結果顯示各樣本量得的最高暖風流量由每小時39至193立方米不等，移動式樣本的最高氣流量一般較低。同時各樣本最高出風溫度約40至56度，窗戶式樣本的最高暖風溫度普遍較低。

1款未能8小時內乾衣

針對乾衣部分，消委會將窗口式和天花式樣本以乾衣模式吹乾相同數量的濕衣物，包括5條棉質面巾、5件T裇和2條牛仔褲。測試容許的完成時限為8小時，結果除了「金瑞典」，其餘樣本均可在8小時內完成乾衣，乾衣速度由3.3至6.4小時不等，其中「樂聲」、「三菱電機」、「KDK」和「Kohler」表現較佳，獲得4分。

乾衣費用相差逾倍 

乾衣時耗電和電費方面，消委會比較各樣本弄乾每公斤衣物的耗電量，發現「樂聲」、「三菱電機」和「KDK」耗電量低，獲得較高評分；「新朗」、「金章」和「卓爾」則僅獲2.5分。

假設用戶每月乾衣15次，每度電平均費用為1.8元，以測試量得耗電量最高的樣本計算，1個月花在乾衣的費用為167.4元，耗電量最低樣本的電費則為86.4元，消委會建議用戶在實際使用時調校時間掣或手動關機。

安全測試方面，消委會發現「卓爾」的接地線雖然已固定於金屬外殼上的螺絲柱，但外殼上的十字螺絲頭有機會被扭鬆；「金瑞典」以膠殼固定摩打金屬外殼的接線端螺絲，若膠料老化變形，有機會令接地端鬆脫，或影響接地效能，未能完全符合標準要求。

7款暖風機表現較佳

  • 樂聲、$3,580、4星
  • 三菱電機、$,3980、4星
  • KDK、$2,980、4星
  • Kohler、$4,350、4星
  • 德國寶、$1,420、4星
  • 樂信、$980、4星
  • 伊瑪、$799、4星

*資料源自2022年11月消委會報告，產品售價及品質或有變更

 

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