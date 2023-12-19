離譜父母︱5小孩長住地下室捱餓12歲姐照顧弟妹最細得1歲　29歲母：貧窮迫我這樣做

▲ 5小孩慘況曝光。

【育兒/遺棄/泰國/貧窮】作為父母應該好好照顧仔女，提供溫飽是基本責任，但泰國曼谷一名29歲媽媽卻「遺棄」5名小孩在商場地下室，每日只給40泰銖（約9港元）買食物長期捱餓，5名小孩當中最大只有12歲，最細得1歲，由12歲家姐照顧弟妹，幸好5姊弟最終獲警方營救，而29歲的媽媽被帶走調查，她直認白天將小孩放到商場已經有3個月之久，又大吐苦水稱是「貧窮迫我這樣做」，孩子們已暫時交由當地社福部門照顧。

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據泰媒報道，當地以經常幫助弱勢社群、兒童及婦女聞名的著名熱心人士Kanthat Phongpaiboonwet（又稱 Kan Jom Phalang）聯同警方等部門，一起到 Saphan Mai區的事發商場營救5名兒童。

5名小孩被母親「遺棄」到商場的地下室生活已經有3個月，他們見到警方到場即十分驚恐，不停喊叫。照片所見有1張床單、嬰兒車、尿片袋、飯盒等，小孩亦穿得十分破爛，據指1歲的孩子只能喝水而沒有奶粉喝，場內的小販們不時給孩子送食物、零食、書本作接濟，而孩子被發現時正圍起來看書、一起學習。

警方初步調查發現，孩子的父母每天早上就會帶5名孩子到商場內，直至晚上再接回。母親曾告訴孩子要待在該處1年左右，之後會讓他們上學，警方將會和兒童及青年事務部門協調跟進。

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29歲的媽媽向警方指，5名孩子分別12、10、8、2及1歲，最年幼的2名是和現時丈夫所生，其他都是和前夫所生的孩子。她又指因為出租房有人抱怨孩子吵鬧，故白天不能讓孩子留在房內，她曾將孩子交給在餐廳工作的外公外婆照顧，但餐廳不准孩子待在店內，也沒有地方可以照顧他們，她才不得不將孩子安置在商場內。

她又解釋因為丈夫早前失業要找工作，她現時在美容院打工，每日只有320泰銖（約70港元）薪金。她和孩子都明白每天只給40至60泰銖（約9至13港元）是不足夠，但她也沒辦法。現在5名小孩已經交給當地政府社福機構照顧，表示會檢查他們一家所住的出租房，評估居住條件再制訂解決方案。

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責任編輯：王明芳