「征服者康」Jonathan Majors打女友罪成　迪士尼立即割席踢出Marvel

▲ Jonathan Major（右）在MCU演大反派「征服者康」。

在Marvel Studios電影飾演大反派「征服者康」（Kang the Conqueror）的荷里活33歲演員Jonathan Majors，因為今年3月底遭前女友Grace Jabbari指控騷擾和襲擊，女方頭頸受傷被送院。

他已因此事被經理人及公關公司解約，亦令多項電影及廣告計劃告吹，損失過百萬美元收入。而案件於本月初開審，經過兩周審訊後，陪審團在美國時間昨日終於作出裁決。

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▲ Jonathan Majors在《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》演大反派。

迪士尼即時割席

Jonathan Majors被控的4項罪名中有2項罪成，包括騷擾以及三級魯莽襲擊罪，將於下年2月6日判刑，最高刑罰為入獄1年。

而迪士尼和 Marvel Studios稍早即發聲明割席開除Jonathan Majors，證實他不再於將來的Marvel Studios中飾演「征服者康」。

而Jonathan已於兩季Disney+漫威劇集《洛基》（Loki）、電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）演「征服者康」，而Marvel Studios原本鋪排他在2026年上映的《復仇者聯盟5》（Avengers：The Kang Dynasty）任重要角色，不過未知電影換角還是改變MCU整個故事方向。

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