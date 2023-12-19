馬國明湯洛雯結婚丨湯洛雯再晒婚照　靚湯：辛苦大家容忍這麼多天的洗版

▲ 湯洛雯（靚湯）再於社交網分享婚照。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行婚禮，在昨日（12月18日）下午，靚湯終於上載在巴黎拍的婚照，並解釋遲遲未有公開婚照是希望保持神秘感予婚禮來賓。

在今早（12月19日）近10時，靚湯繼續「開心Share」，再分享了10張婚照，更說：「辛苦大家容忍我們這麼多天的洗版」。

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明婚紗照首曝光 靚湯穿Deep V婚紗展高貴性感

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湯洛雯再分享婚照

馬明、靚湯的婚照陸續有來，新一批公布的婚照既有二人在巴黎街頭留影，又有二人在巴黎鐵塔下甜蜜牽手、野餐的相，而二人的定情公仔也有份上鏡，溫韾又可愛！

靚湯寫道：

下半part

兩隻公仔對我們很有意義，

當然要帶他們去法國啦

這次原本只拍四套衣服，

怎料白老師原來也有婚紗提供

所以就拍了那麼多套🤣

其實老師給我另外1000多張美圖，

但就只發這些吧❣️



#辛苦大家容忍我們這麼多天的洗版

#應該差不多了

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靚湯的一句「應該差不多了」，似乎是指尚有靚相未公開。

有網民就相當支持「湯馬」繼續洗版：「超靚！請繼續洗版」、「影咗咁多，唔好浪費攝影師心機」、「巴黎之戀歌好浪漫~馬仔和老婆仔very lovely and charming 」、「怎麼看都看不夠 繼續發」。

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