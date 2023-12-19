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街頭糾紛｜佐敦食大排檔投訴鄰桌食煙　新加坡遊客被「爆樽」　4人受傷兼被捕大混戰全直擊

都市病 10:53 2023/12/19

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有一家三口的新加坡旅客早前光顧佐敦熟食小販市場一個大排檔時，疑不滿鄰桌男子吸煙遂投訴，對方隨即發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭起衝突。事發片段近日在網上曝光，片段中有3名男女合力將一名男子制服在地，並向圍觀者解釋：「He tries to run away（他試圖逃跑）。」對方妻子到場營救丈夫，雙方在街頭拉扯糾纏，警方接報到場後拘捕4人。

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4人同告受傷被捕

從網傳事發片段可見，一名身穿淺藍色衫的男子，分別被一名青年及中年漢壓住上身及下盤，制服在佐敦吳松街鬧市街頭，男子疑受傷。有途人上前了解時，中年漢以英文表示：「He tries to run away（他試圖逃跑）。」

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其後，男子妻子的來到現場，高呼：「喂你哋做乜嘢呀......我老公嚟㗎，起身呀......兩三個挾住我老公呀！我拉都拉唔開呀！我老公畀人打呀！」嘗試上前把中年漢推開，其後再有數名大漢到場推開中年漢及青年，雙方在街頭拉扯推撞，場面混亂。直至警方接報到場，才慢慢平息事件

警方調查指，一對新加坡籍夫婦（54歲及52歲）當日偕同17歲兒子，在佐敦吳松街臨時熟食小販市場一個大排檔用膳時，因不滿鄰桌50歲姓劉本地男子吸煙遂向侍應投訴。當一家三口結帳離開時，劉男突然發難從後「爆樽」，令54歲新加坡籍男子後腦受傷，然後逃離現場。

一家三口於是上前追截，最終在事發現場截獲對方，雙方糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事後被送往廣華醫院治理。案件列作「襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）」，警方正調查事件。

吸煙9大禍害

事實上，公眾場所吸煙不止易起糾紛。據本港衞生署控煙酒辦公室資料，煙草煙霧含焦油、尼古丁和⼀氧化碳等有害物質。而煙霧中，更包含了7,000多種化學物質（例如山埃、砒霜等），當中最少有69種更是致癌物（例如亞硝胺、乙醛、鉻等）。

這些毒素進入身體後會破壞差不多每個器官，嚴重危害健康。因此，吸煙可導致各種疾病和殘障，即使每天只吸1支煙，仍會增加吸煙者罹患癌症和過早死亡的風險。而且，吸煙的禍害並不止於對健康的影響，還包括經濟上和社交上的損失。

而二手煙及三手煙所產生的害處，更會禍及家人；長期接觸二手煙的人，患上與吸煙有關疾病的風險，比吸煙者還要高。二手煙可引致非吸煙者患上肺癌，二手煙物質已被美國環境保護總局介定為引致肺癌的原因之一，並被列為甲級致癌物，增加患上癌症的風險。

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