遺傳或引致拇趾外翻 手術治療矯正腳形 重拾自信

大拇趾向小趾傾斜，影響外觀之餘，更因波子骨及腳部痛楚至舉步維艱，甚至把鞋子穿至變形，均是拇趾外翻患者的日常寫照。拇趾外翻是常見的足部問題，患者又以女性為主。除了拉筋以及使用矯形物品去紓解症狀，手術治療能夠根治病情，矯正患者的腳形。有年輕患者在手術後，得以重新踏上滑雪板，恢復活力與自信。

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23歲的袁小姐（化名）患上拇趾外翻，突出的波子骨和鞋子不斷摩擦而形成拇趾滑液囊炎（Bunion），腳部腫痛之餘，亦因為外翻的拇趾擠壓其他小腳趾，令腳部變形，難以選擇合適尺寸或腳型的鞋子穿着。最令她氣餒的是，她熱愛單板滑雪，拇趾外翻卻令前腳掌受力不平均，無論需要腳跟抑或腳趾支撐的動作也難以發力，幾乎要放棄這嗜好。經醫生診斷，她的外翻拇趾與腳掌之間的角度，超過40度，病情屬於嚴重。

不乏年輕患者 女性佔多數

拇趾外翻男女患者比例約為一比十，於30歲至50歲期間，惡化情況更加明顯。疾病成因分為先天及後天兩類。先天與遺傳有關，例如家族的腳型較大較闊。後天則有多種因素，包括骨骹或神經線肌肉問題、患上類風濕關節炎等，而穿着高跟鞋或尖頭鞋，會促使病情惡化。幸而拇趾外翻可透過治療，紓緩痛症，以至利用手術矯正腳趾和腳形，保持生活質素。

治療時，醫生會透過臨床以及影像診斷，去評估病情的嚴重性，當中量度拇趾與腳掌之間的傾斜角度，是其中一個評估指標。如果介乎15至20度，病情屬於輕度，病徵包括走路過久會容易腳痛。20度至40度屬於中度，此時拇趾多數已外翻至頂着第二隻腳趾，前腳掌比正常寬闊。超過40度則屬於嚴重，拇趾已疊着其他腳趾，病情容易加速惡化。

早期患者只要選擇舒適和符合尺寸的鞋子，減低拇趾滑囊與鞋子摩擦而造成發炎的機會，已有助改善病情。此外，適量拉筋運動去強化腳部肌肉，以及佩戴趾間托墊等，也可紓緩症狀。不過，當病情惡化至前腳掌嚴重變形，就會考慮透過手術根治病情。

手術截骨 重建軟組織

上文提及的袁小姐，她的主診醫生透過拇趾外翻矯正手術，徹底治療她的腳部變形問題。手術後半年她已順利康復，能夠回歸雪場，享受單板滑雪的樂趣。

治療拇趾外翻的手術，需鬆開和重建拇趾的軟組織，並借助X光去協助截骨，亦即切開腳掌的指骨或蹠骨，再調整角度和重新接駁。若屬微創手術，只需在腳面造出數個少於5毫米的傷口，因此傷口復原較快。另一方面，以現今醫療技術，開放式手術的疤痕亦不算明顯，對腳部外觀的影響減至最低。部分年輕患者進行手術後，能夠重新穿上拖鞋，到沙灘嬉水，大大改善自信心和情緒。

拇趾外翻的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

香港港安醫院—司徒拔道

骨科顧問醫生沙惠良醫生