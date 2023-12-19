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【失物認領】譚仔餐牌夾住柳宗元測驗卷　中五女生大頭蝦反而網民大讚

社會 11:07 2023/12/19

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失物測驗卷夾附在譚仔米線餐牌。（fb圖片）

失物認領情況常見，如果去食譚仔米線時，揭餐牌一頁卻見到中學測驗卷，而不是食物餐單，會有多錯愕？化名陳先生將失物拍下照片後，放到fb失物群組，竟引起廣泛討論。

有DSE中五學生遺下一份中文測驗卷，測考柳宗元《始得西山宴遊記》文言詞解，滿分34得到高分30，而且中文姓名寫得秀麗清雅，讓網民紛紛大讚學生讀書水平、素質。

「始得小測宴遊記」

失物學生的家長也有現身，感謝善心網民，相信已經領回測驗卷。不過評論欄也有補充，相信學生交卷時應漏寫中文名，名字相信由老師補寫，也算是一場誤會。

《始得西山宴遊記》於90年代以至2000年代，曾經是中文科中學會考大熱範文之一，作者記述遊覽西山的經歷，使自己身心解放，展現出曠闊胸襟。這種成熟的人生閱歷，曾難倒過不少學生。

不過自從DSE中學文憑試2012年轉制後，約有5年沒考核這範文，直至2017年考試才重新考核這課文。

網民有話說：

你個女有狀元之相

真心唔知點解，中文老師寫嘅字都係最靚嘅

由細到大覺得文言文好冇用，除咗用來考試

仲有唔係個個都讀中國文學

原來依家課程仲包始得西山，好懷念

可能佢覺得想份嘢都去宴遊一下

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責任編輯：吳卓峰

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