【非法聚賭】警破上水地下賭檔拘逾30人　檢近10萬元籌碼現金及賭具

▲ 警方共拘捕36人。(警方提供)

大埔警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（18日）下午展開反罪惡行動，突擊搜查上水新康街一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，人員於單位內拘捕2名負責人，他們分別為一名67歲姓尤本地男子及一名62歲姓彭本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，單位內一名本地男子、11名本地女子、8名內地男子及12名內地女子，年齡介乎21至74歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，人員在單位內檢獲兩張百家樂賭枱、面值約7.5萬元的籌碼、一些賭具、一批家具及約2.2萬元現金

該兩名男負責人已各被暫控一項「經營賭博場所」罪，而另外一名本地男子、5名本地女子、5名內地男子及8名內地女子則已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於明年1月11日在粉嶺裁判法院提堂。

根據香港法例148章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/34FTtW9

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜