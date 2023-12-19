香港小姐丨宋宛穎拍vlog分享校園日常　考試前飲咖啡提神：真的好累

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）可說是一名學霸，擁有高學歷的她於加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物碩士課程。

【香港小姐】宋宛穎學生Look曝光 重返校園修讀碩士為圓夢

學霸港姐進修醫科

於9月1日，宋宛穎宣布重返校園，於香港大學醫學院修讀碩士課程。日前，宋宛穎於小紅書上載一短片，分享兼顧工作和讀書的生活日常。當中她寫道：

來看看港大研究生/ tvb藝人的一天

今天真是把切換身份和時間管理做到了極致

真的好累喲

要去睡覺了

大家晚安喲

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考試前飲咖啡提神

一身優悠打扮化淡妝的宋宛穎坐港鐵返學，一抵達學校就跑去cafe買咖啡。

她解釋：「今日是最後一次final考試的日子，所以我先去買杯咖啡，因為考試之前飲杯咖啡是很重要，讓我整個人精神起來，亦令我學過跟背過的都好好記住。」

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另外，在進入考場半小時前，宋宛穎再溫習一次，她說：「內容實在太多，所以很緊張，經過幾天幾夜的努力，相信我會發揮得到啦。」

考完兩小時的final試，宋宛穎跑到電視城為上周六舉行的《歡樂滿東華》綵排，忙完一輪後去做facial，晚上才吃壽司醫肚，她更說：「一整天沒有吃東西」，看來為了兼顧工作和學業，真的連飯都沒時間吃。

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