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猝死風險｜明日市區低見12°C　喉嚨突疼痛+灼熱要留神　醫生列8大警號：恐心肌梗塞

都市病 18:19 2023/12/19

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明日市區低見12°C，喉嚨突疼痛+灼熱要留神，醫生列8大警號：恐心肌梗塞。

受冬季季候風影響，廣東沿岸氣溫顯著下降，本港氣溫近日急降多達10℃。天文台今日（19日）預測，明日市區最低氣溫約12°C，隨後數日及聖誕節早晚持續寒冷，天氣乾燥，日夜溫差較大。天寒地凍要特別提防心臟問題，内地有醫生提醒，心肌梗塞好發於冬季，若出現異常疼痛，就要盡早就醫。

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綜合内媒報道，江蘇省南京市第一醫院急診科主任醫師秦海東曾指出，心肌梗塞好發於氣溫驟降的冬季，不僅表現為典型的胸痛和胸悶的症狀，還可能伴隨一些「非典型」症狀。

對此，秦海東醫生列出8大症狀，若出現異常疼痛或疑似症狀時，恐是心肌梗塞，應該引起警惕，必要時要盡早就醫。

心肌梗塞8大症狀

1. 心前區痛

  • 若心前區出現突發性的異常壓榨感與疼痛，持續20分鐘以上仍然不能緩解，並伴隨大量冒汗、臉色蒼白、嘔吐噁心等症狀，就可能是心肌梗塞發生的前兆。

2. 牙齒、下顎痛

  • 少數患者在心肌梗塞前會出現牙痛、下顎疼痛的症狀，同時還會伴隨胸痛、肩膀痛、冒冷汗、瀕死等症狀，通常會在平時走路或運動時出現。

3. 喉嚨痛

  • 咽喉與心臟屬於同一節脊神經，當心肌缺血、缺氧時，就會產生酸性物質及多肽類物質，並刺激咽部神經，產生喉嚨疼痛和灼熱感。

4. 頸部悶痛

  • 若本身是有冠心病史的患者，當胸骨後方、頸部突然有陣發性的脹痛、悶痛時，且胸部、肩膀、手臂有明顯的緊迫感，應警惕是心肌梗塞。

5. 左肩痛

  • 心臟相關的疾病會導致左側肩臂疼痛，有時還可能放射到右肩，也有可能會擴散到小指、無名指，這種疼痛為隱隱的鈍痛，同時還伴隨著胸悶、呼吸緊促等症狀，就要小心是心肌梗塞。

6. 後背痛

  • 男性是急性心肌梗塞的高風險族群，主要症狀是持續性胸痛、異常出汗等。女性患者則主要表現為放射性疼痛、後背疼痛、噁心嘔吐等症狀。

7. 臍腹疼痛

  • 若本身屬於心肌梗塞高風險族群，肚臍周圍出現陣發性絞痛，就要引起警惕。

8. 左腿痛

  • 若左腿突然疼痛，並出現胸悶、憋氣及冒汗的症狀，多半是心肌缺血，只要能夠儘速幫心臟供血，疼痛感就會跟著消失。

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問指出，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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冬天較易誘發心臟病

心臟科專科李少隆醫生亦曾指出，冬天較易誘發心臟病，主要與寒冷天氣有關，「遇上寒冷天氣，體內血管就會收縮，令血壓上升，加重心臟負荷的同時，低溫亦為心血管造成壓力，令斑塊破裂，或會增加血栓形成的機會，誘發急性心肌梗塞的出現。心肌梗塞後，長遠會影響心臟功能，容易引致心臟衰竭。」

李醫生又指天氣以外，冬天的飲食習慣也增加心臟病發的風險，「天寒地凍，令人吃多了火鍋及濃味食物來暖胃。要知道，濃味食物一般鹽分即鈉質含量較高，多吃同樣會令血壓上升，若市民本身有心血管問題，或老人家血管已有一定程度的阻塞，身體器官功能較弱，進食太鹹的食物或會誘發心臟病，後果可大可小。」

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