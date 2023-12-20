深圳好去處｜深圳龍崗兒童公園月底開幕免費入場　必玩亞洲最大海盜船+最高摩天輪

▲ 深圳龍崗兒童公園預計今月底開幕，大家聖誕新年假期又多一個好去處選擇！

【深圳好去處/深圳公園/親子好去處/兒童遊樂場】深圳一向都有不少適合親子遊的大型兒童遊樂場，近日據深圳官方消息，深圳龍崗兒童公園已完成大規模的測試，預計於本月底開幕營運，當中全亞洲最大的海盜船和深圳最高摩天輪就於園區內，大家在聖誕新年假期可以多一個親子玩樂的選擇。

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3大區域 亞洲最大海盜船成園內亮點

深圳龍崗兒童公園位於龍崗區龍城街道鹽龍大道與愛心路交叉口北側，佔地面積約344萬平方呎，坐落於U型森林山谷中，是大灣區首個兒童森林公園。園區共分為3大區域，分別是機動遊樂園、無動力遊玩區、商業休閒區，共有19套機動遊戲設備，10個無動力主題遊戲設備，可滿足不同年齡層的兒童遊玩需要。

▲ 深圳龍崗兒童公園全場佔地344萬平方呎，共有29個遊戲設備。（相關機構網頁）

大灣區海拔最高摩天輪

場內最大亮點為擁有108個座位的全亞洲最大海盜船，而另一焦點則是直徑88米，基底105米，位於山上的星空摩天輪，該項設施是為大灣區內自然海拔最高、視野最廣的摩天輪，不但可以俯瞰整個龍崗城，更可將周圍的山景一覽無遺。

另外，園區亦有多元化的公共活動空間，包括遊客服務中心、森林冒險劇場、兒童成長中心、感官花園、觀星台等等，當中遊客服務中心內更設有360度全像投影的沉浸式數位藝術兒童科普公益展館，小朋友可以在內以多重視角與森林進行互動體驗！若想觀看劇場表演，園內更設有大灣區首創兒童四維動感劇場——森林冒險劇場，小朋友可以於場內享受集戲劇、音樂劇、雜技、魔術及打擊樂的綜合演出。

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龍崗兒童公園免費入場 預月底開幕

龍崗兒童公園不設收費，尤其是無動力遊玩區均為免費，唯機動遊樂園設施需要購票。公園內和附近的商業區均設有停車場，方便駕車人士。園區亦於上周（10日）開放試業，預料於本月底正式開幕營運。

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責任編輯：王明芳