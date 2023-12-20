  • 13°C
香港時間 : 20231220日 (週三) 20:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳好去處｜深圳龍崗兒童公園月底開幕免費入場　必玩亞洲最大海盜船+最高摩天輪

親子好去處 18:24 2023/12/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

深圳龍崗兒童公園預計今月底開幕，大家聖誕新年假期又多一個好去處選擇！

【深圳好去處/深圳公園/親子好去處/兒童遊樂場】深圳一向都有不少適合親子遊的大型兒童遊樂場，近日據深圳官方消息，深圳龍崗兒童公園已完成大規模的測試，預計於本月底開幕營運，當中全亞洲最大的海盜船和深圳最高摩天輪就於園區內，大家在聖誕新年假期可以多一個親子玩樂的選擇。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子攝影丨影靚相4式+拍IG片2大須知　楊潮凱急救爸爸親子攝影技巧

3大區域 亞洲最大海盜船成園內亮點

深圳龍崗兒童公園位於龍崗區龍城街道鹽龍大道與愛心路交叉口北側，佔地面積約344萬平方呎，坐落於U型森林山谷中，是大灣區首個兒童森林公園。園區共分為3大區域，分別是機動遊樂園、無動力遊玩區、商業休閒區，共有19套機動遊戲設備，10個無動力主題遊戲設備，可滿足不同年齡層的兒童遊玩需要。

深圳龍崗兒童公園全場佔地344萬平方呎，共有29個遊戲設備。（相關機構網頁）

大灣區海拔最高摩天輪

場內最大亮點為擁有108個座位的全亞洲最大海盜船，而另一焦點則是直徑88米，基底105米，位於山上的星空摩天輪，該項設施是為大灣區內自然海拔最高、視野最廣的摩天輪，不但可以俯瞰整個龍崗城，更可將周圍的山景一覽無遺。

另外，園區亦有多元化的公共活動空間，包括遊客服務中心、森林冒險劇場、兒童成長中心、感官花園、觀星台等等，當中遊客服務中心內更設有360度全像投影的沉浸式數位藝術兒童科普公益展館，小朋友可以在內以多重視角與森林進行互動體驗！若想觀看劇場表演，園內更設有大灣區首創兒童四維動感劇場——森林冒險劇場，小朋友可以於場內享受集戲劇、音樂劇、雜技、魔術及打擊樂的綜合演出。

點擊圖片放大
+10
+9

龍崗兒童公園免費入場 預月底開幕

龍崗兒童公園不設收費，尤其是無動力遊玩區均為免費，唯機動遊樂園設施需要購票。公園內和附近的商業區均設有停車場，方便駕車人士。園區亦於上周（10日）開放試業，預料於本月底正式開幕營運。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
今日 10:00
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
人氣茶飲丨蜜雪冰城正式旺角開張　珍奶低至$16/杯必睇秋冬推薦6大之選
今日 12:55
人氣茶飲丨蜜雪冰城正式旺角開張　珍奶低至$16/杯必睇秋冬推薦6大之選
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
10:00 2023/12/17
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah

你可能感興趣

手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
今日 10:00
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
人氣茶飲丨蜜雪冰城正式旺角開張　珍奶低至$16/杯必睇秋冬推薦6大之選
今日 12:55
人氣茶飲丨蜜雪冰城正式旺角開張　珍奶低至$16/杯必睇秋冬推薦6大之選
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
10:00 2023/12/17
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
親子活動 好去處 玩樂 公園 遊樂場 旅遊資訊 旅遊設施 深圳 大灣區

最高瀏覽

街頭傷人｜與2女元朗搭的士　男子被其中1女　持利器刺胸送院不治｜附ABC創傷判斷準則
街頭傷人｜與2女元朗搭的士　男子被其中1女　持利器刺胸送院不治｜附ABC創傷判斷準則
珍惜生命｜原定一周後結婚　25歲男教師被迫5日交84篇教案　疑不堪工作壓力大跳樓亡
珍惜生命｜原定一周後結婚　25歲男教師被迫5日交84篇教案　疑不堪工作壓力大跳樓亡