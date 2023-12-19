開心速遞丨「送水輝」一家三口戲外重聚　Philip仔暴風式成長現書卷味

▲ 好掛住「宋氏一家」啊！

自Philip仔（梁禹勤）在今年2月退出TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》後，每當「送水輝」許家傑、「大小姐」林淑敏與禹勤分享私下聚會照，也令劇迷大呼想念這一家三口！

日前，禹勤欣賞學校話劇，就令宋氏一家再度同框，並與主演話劇的「佐治」張明偉一同開心大合照！

【開心速遞】送水輝+大小姐賀Philip仔原校直升 林淑敏難忘初見許家傑感觸當「爸爸」

「送水輝」一家三口遇上「佐治」

現年12歲的禹勤已需戴上眼鏡，造型充滿書卷味，身高更與「爸爸」許家傑、張明偉相差約一個半頭。

禹勤在社交網分享與許家傑、張明偉重聚的合照，並寫道：

支持學校的話劇，巧遇輝爸爸，仲有好耐冇見嘅佐治哥哥，佐治哥哥話屁孩高左（咗）好多，完全唔認得🤣🤣🤣

其實「大小姐」林淑敏也在合照當中，不過就被一個「SICK」字樣的貼圖遮樣，未知是表情「炒車」抑或禹勤要保護素顏的「Linda媽咪」？

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「Philip仔」暴風式成長

有網民留言問Philip仔現時的身高，他回覆指：「應該未夠160」。不少網民也認為他是暴風式成長，「過多幾年，已經高過佢地啦」、「就快同老豆平排。重點係，仲有排高啊」、「Philip仔已經長大咗好多喎」、「真的高好多」。

在去年11月，禹勤演的Philip仔亮相《開心速遞》，觀眾驚覺Philip仔長大了許多，有少年的感覺！

Philip仔自小一年級起加入《開心速遞》，在劇中形象精明老積、人細鬼大，經常駁咀，不時成為劇集焦點。

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