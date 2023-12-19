響應生育︱夫婦未到40歲明年將迎第12胎　一原因不排除繼續生

大部分國家正面對生育率下降的問題，但馬來西亞一對不足40歲的夫婦，已生育了11名子女，最大的已經18歲，明年7月他們將迎接第12名孩子的出生。二人均表示，從不覺得養育多名孩子而感到負擔，若日後經濟情況許可，將會繼續生育。網民則認為，生育後的教育才是真正的問題。

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綜合媒體報道指，這對來自馬來西亞吉蘭丹的夫婦，現時育有6名兒子及5名女兒，年齡介於2歲至18歲之間，讓人驚喜的是，明年暑假他們二人將迎接第12個孩子。39歲的丈夫山蘇里出生於擁有13名兄弟姐妹的大家庭，他21歲就讀伊斯蘭大學學院時，與年輕兩歲、同是大學生的妻子羅絲奈達結婚。

「我仍未畢業，我們已有3名孩子，放學後就兼職批發衣服生意賺錢養家。」山蘇里目前經營伊斯蘭傳統治療中心，他十分感恩上天賜給他孩子，「生孩子是經過雙方同意，很慶幸我們有能力照顧好所有的孩子，只要他們陪伴在身旁，就讓我們的生活增添熱鬧快樂」。

▲ 馬來西亞一對不足40歲的夫婦，已生育了11名子女，最大的已經18歲。（網上圖片）

會繼續無間斷生育

羅絲奈達說，不覺得養育多名孩子而感到負擔，反而她高興自己擁有多名孩子，「家裡亦不用請清潔工來打掃，因為已經有很多小幫手」。她承認，養育多名孩子肯定會面對很大挑戰，每名孩子都有自己獨特的性格與習慣，但她和丈夫都不偏心任何一個，會公平公正地對待每位孩子。

有趣的是，多孩家庭通常會一起慶祝生日，每月都兩、三人出生，「我對他們是一視同仁的嚴格教導，斥責他們犯錯並給予解釋，讓他們了解什麼行為是對的，什麼習慣是錯誤的」。她坦言，對於大家庭的經濟開支，會確保一切在掌控之中，並提前做好存款，以防緊急之需，「我們十分喜歡小孩，若日後經濟情況許可，我們會欣然接受下一位孩子的到來」。

對於當前百物騰貴的社會，不少網民都佩服他們有勇氣的生育大計，「大家不能怪他們，他們是幫忙減緩馬來西亞的低生育率」、「可以拼命生生生！反正不夠錢可以跟國家要，從來不必擔心」。亦有網民理性的認為，「生養多必須教育好才有用，不然要天生天養流離顛沛又何必呢？」、「多生是沒有問題，問題要教！如果生多了不好好教育他們，到時社會就很多罪案！」。

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責任編輯︰王明芳