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MIRROR成員丨AK將日文歌《白愛》製成廣東話版　江𤒹生為《月色》MV淚灑東京街頭

娛樂 12:42 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

MIRROR副隊長江𤒹生新歌《月色》。

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）早前與日本歌手高瀨統也合唱慘情日文歌《白愛》，在灌錄之時已想過要將歌曲製作成廣東話版，最新派台作品《月色》也因此而誕生。歌曲MV以真人加上動畫製作而成，而AK突然在鏡頭前落淚的畫面，為MV添上一份哀傷。
 
AK在今年6月的時候，與高瀨統也合唱了日文歌《白愛》，當時AK已有製作廣東話版的打算，AK道：「做日文歌時已經有問高瀨，問佢介唔介意將〈白愛〉翻譯成廣東話版，當時高瀨好開心，仲話梗係唔介意啦！佢都未試過，所以當其時就已經有推出廣東話版嘅一個諗法。」

於是乎，填詞人Oscar便按照高瀨統也《白愛》的歌詞，填了廣東話版《月色》的歌詞，AK續道：「廣東話內容同日文內容大致上冇分別，但又唔可以話完全一樣，只係兩份詞中間有關連。」

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AK新歌《月色》MV。

穿梭東京大街小巷 

按照時序，AK在日本錄好《白愛》的歌唱部份時，其實還未有《月色》中文歌詞，就連MV的概思還未有。

但既然人在日本，AK在錄音翌日，便與導演Endy穿梭東京大街小巷，邊聽著《白愛》的Rough Cut，邊拍下一些零碎的片段。

被歌曲感動流淚

他回憶道：「由於當時對廣東話MV未有太大概念，又啱啱錄起《白愛》，我於是只是戴住耳機，聽住rough cut，喺東京漫步。返到香港之後，Endy同Oscar就想到，不如在片段中加入動畫，再剪輯成為MV，因為冇可能返去日本補拍，而且妝頭亦唔同咗，所以我哋就搵咗一位動畫師幫忙完成呢個MV，用動畫畫一個女仔出嚟，等大家睇到呢個真人同動畫之間嘅愛情故事。」

雖然MV未有按應有的時敘製作，但在東京拍攝時，AK聽著Rough Cut，也被歌曲感動得哭起來，而這個畫面，最終成為畫龍點晴的一幕，為《月色》的MV加添了一份傷感味道。

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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