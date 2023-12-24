超市大搜查｜《LDK》比併13款護手霜　3款A級保濕力強最平一支$22

近日天氣乾燥，相信不少人都會使用護手霜，為雙手滋潤保濕。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測13款護手霜，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式，當中包括Moist Diane、曼秀雷敦、Molton Brown等人氣品牌，獲最高評分的一款僅售399日圓（約22港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測護手霜

《LDK》指出，護手霜保濕能力好、水分含量高，能夠輕易為雙手滋潤保濕。《LDK》以3大標準評測護手霜：

保濕力： 由受測員親自測試，把護手霜塗抹在手臂上，測量塗抹前後3小時的水分含量，評估保濕能力。

由受測員親自測試，把護手霜塗抹在手臂上，測量塗抹前後3小時的水分含量，評估保濕能力。 成分： 由專家檢視產品成分標籤，對標示的油脂含量、保濕成分、消炎成分、刺激成分等多方面進行評分。

由專家檢視產品成分標籤，對標示的油脂含量、保濕成分、消炎成分、刺激成分等多方面進行評分。 使用感：由受測員親自使用產品，測試產品的使用便利性。

13款護手霜

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評測結果顯示，「Moist Diane Diane Botanical Hand & Body Milk（Vitamin C Protect）」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦。其保濕能力達5分滿分，可見其效果強勁，而且含有維他命C、四己基發醇抗壞血酸酯和多種保濕油脂，成分有效護理及滋潤雙手。而且，其售價僅為1,017日圓（約55港元），相當抵用。

此外，「atrix Hand Milky Lotion」及「曼秀雷敦Hand Veil Moist Milk」亦獲得A級評級，而且售價分別僅為625日圓（約33.9港元）及399日圓（約21.6港元），可謂性價比甚高。

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