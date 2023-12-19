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視后復出丨楊茜堯忙拍劇錯過愛兒兩歲生日　感慨子女暴風成長：媽媽還未抱夠你

娛樂 16:35 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

楊茜堯與羅子溢為幼子Eden慶祝生日。

楊茜堯（原名楊怡）與羅子溢（原名羅仲謙）的幼子Eden日前2歲生日，而楊茜堯於今日（12月19日）在社交平台上載為幼生慶生的照片。

視后回巢拍劇

本月回巢TVB演出劇集《黑色月光》的楊茜堯，因工作錯過了幼子的正日生辰，不過她盡好媽媽的責任，今日抽空為寶貝仔補祝2歲生日。

楊茜堯為兒子準備babyshark造型生日蛋糕，一家四口幸福滿滿，當中她寫道：「寶貝仔，你長大得好快，一下子就2歲了，但媽媽還未抱夠你，你和家姐已急不及待地長大了，現在的你，我抱得有點吃力，但媽媽還是喜歡抱着你，雖然你已不斷推開我。你今年生日，媽媽要工作，未能陪你渡過，只能簡單地和你慶祝，希望你每一天都開心快樂，健健康康，我們每一個都很愛你，Happy birthday。」

幸福家庭丨楊茜堯把握時間與家人共聚　羅子溢與前世情人遊玩溫馨滿瀉

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網民留言送上祝福之外，更大讚幼子盡得爸爸的靚基因：「細佬生日快樂，細佬同爸爸真係好似樣，羅子溢2.0」

楊茜堯夫婦婚後兩年抱兩，2020年4月楊茜堯先誕下女兒小珍珠，翌年12月秘密產下幼子Eden。

黑色月光丨楊茜堯落實回娘家拍劇　惡鬥林夏薇兩大視后擦火花

楊茜堯夫婦婚後兩年抱兩。（取自instagram）

跟羅子溢輪流照顧子女

為了家庭楊茜堯放棄拍劇主力湊仔，不過有戲癮的她一直找合適機會復出，正在拍攝的《黑色月光》被指為港版《黑暗榮耀》，她夥拍另一女主角林夏薇大鬥演技。

楊茜堯曾於訪談中稱跟老公早已商量好，當其中一人出外拍戲，另一位就主力湊仔或接一些輕鬆的工作，剛拍畢《家族榮耀2》的羅子溢近日化身湊仔公。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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