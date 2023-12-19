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親如家人︱印傭照顧家庭20年　衣錦還鄉後染新冠肺炎離世　僱主舉家飛往拜祭哭不停

醫健人物 12:54 2023/12/19

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印傭照顧家庭20年，衣錦還鄉後染新冠肺炎離世，僱主舉家飛往拜祭哭不停。

主僕相處得久，其實已如家人！馬來西亞有名女僱主得知曾為自己打工長達20年的前印傭，於印尼家鄉感染新冠肺炎離世後，竟舉家飛往印尼拜祭及協助辦理印傭的後事。事件曝光後，不少人為之觸動，大讚僱主人情味濃。

據《星洲日報》報道，該名62歲女僱主叫林翠嫦，而離世的印尼女傭則叫蘇帕米，2人的緣分始於28年前。透過熟人介紹，蘇帕米從1995年開始在林翠嫦家打工近20年，直至2015年才返回印尼家鄉。多年的相處下，林翠嫦一家與蘇帕米的關係已如家人；即使蘇帕米返到印尼後，他們亦保持聯絡。

蘇帕米的女兒芭麗雅，從1998年起至2020年，亦在林翠嫦家打工。不幸的是，一場疫情，卻帶走了蘇帕米。2020年，蘇帕米因為感染新冠肺炎離世，林翠嫦受訪時表示：

「她媽媽（蘇帕米）在印尼不幸感染冠病過世，但是那時候因為疫情關係她（芭麗雅）不能回去奔喪。直到2021年行管令放寬後她才馬上買機票飛回去印尼。」

得知其死訊後，林翠嫦待通關後，便馬上帶同家人飛往印尼當地拜祭及幫手處理身後事，更在蘇帕米墳前哭不成聲。她表示，該次的探訪看到芭麗雅在家鄉過得不錯，有自己的房子和車輛，也替對方感到開心。

曾因地區差異生誤會

談及過去與蘇帕米相處的趣事，林翠嫦指因為文化飲食差異，曾令蘇帕米一度以為自己故意刻薄她，「一直以來蘇帕米都是跟著我吃甚麼她就吃甚麼，我很愛吃番薯葉，所以家裡經常有炒番薯葉這道菜。後來有一次蘇帕米跟我說，開始的時候她以為我在刻薄她讓她吃番薯葉，後來她看到是我自己喜歡吃才知道是誤會。」

原來，番薯葉於印尼常作牛的飼料，直到蘇帕米見到原來林翠嫦相當喜歡吃，才發現是一場誤會。

僱主充滿感激：令我安心在外打拼

林翠嫦又回憶起往事，指自己的子女與蘇帕米的感情也非常要好，但她並不會嫉妒，反而覺得欣慰，

「蘇帕米在我家當女傭的時候，我還懷著我的小兒子，所以我的小兒子是蘇帕米帶大的。甚至他在跟女朋友介紹蘇帕米的時候會說，這是『我的天使』。連我的二女兒結婚的時候也說一定要請蘇帕米來參加她的婚宴。」

提起離世蘇帕米，林翠嫦除了難掩傷感，還對她充滿感激之情，「我一直說她是我的財神爺，如果沒有她幫我打理家裡照顧孩子，我怎麼能夠安心在外打拼事業，所以我對她一直很感激。」

現今有不少有僱主都認為，找到好外傭，猶如中六合彩般困難。林翠嫦認為人要將心比心，每個人都會偷懶、也會做錯事情，「為甚麼女傭做錯事情就是十惡不赦？」她希望透過分享自己的故事，能讓社會多點正能量。

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