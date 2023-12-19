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新聞女王丨龔慈恩李施嬅高手過招　龔姐笑容令人心寒：如果你值方太一定畀

娛樂 12:55 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《新聞女王》

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的台慶劇《新聞女王》在昨晚（12月18日）劇情講述Man姐（佘詩曼飾）火力全開搞Prime time改革，欽點Cathy（高海寧飾）及王偉（林正峰飾）為頭炮主播。

改革叫好叫座，但Cathy為了在事業覓得更好「歸宿」，決定告別性感，還在市場部總監Jeff（楊證樺飾）協助下邁向公務員之路，Cathy與Jeff及王偉之間的關係更是撲朔迷離。

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《新聞女王》

新聞女王丨家妍黑化升級

另一邊廂，Slash為幫曉薇（何依婷飾）追查富二代Cyrus（孔德賢飾）非法賽車，遇上嚴重車禍危在旦夕，曉薇陷入極深自責Man姐則因而勾起昔日賊王痛苦回憶。

至於家妍（李施嬅飾）因拾到曉薇電話，意外拍得對Cyrus不利獨家片段，以此作為重返SNK Prime time News籌碼，並先後與飛爺（鄧智堅飾）、佐治（馬國明飾）及Man姐交涉，事件最終驚動方太（龔慈恩飾），家妍亦似乎得償所願。

在今晚（12月19日）的《新聞女王》，家妍黑化升級，除幫忙掩蓋車禍真相，更會捨棄正義原則斷章取義報道新聞令Slash蒙上污名。

《新聞女王》

新聞女王​​​​​​​丨方太笑到令人心寒

而昨晚《新聞女王》甫踏入結局周便有網民大讚劇情再掀高潮，除黑化家妍的三大談判場面，家妍最後「打大佬」與方太（龔慈恩飾）對話亦贏盡好評。

今次方太除以新一輪「鮮花論」引起注目，最後拿著棋子向家妍的一句：「如果你值，方太一定畀」。

《新聞女王》

精警對白配上龔姐運籌帷幄的眼神與饒有深意的笑容，讓網民看畢直呼心寒，更指龔姐單憑這個眼神已能穩奪今屆最佳女配角。

網民紛紛留言：「似足魔鬼引誘賣靈魂」、「方太個樣好奸」、「睇到個心有少少寒」、「好似永遠對住你笑，笑到你心寒」、「太后幾場戲都好突出」、「最佳女配角應該係龔慈恩先合理」、「一個眼神詭異一個戰戰兢兢，加埋音樂真係好有電影Feel」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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