著數優惠｜尖沙咀台式一人鍋連飲品低至$88　寬巷子麻辣雞煲+酸菜魚火鍋外賣套裝

最近咁凍，當然要打邊爐！以前打邊爐最怕冇朋友一齊打，咁大份點食得晒?現在一個人都可以盡興，因為一人邊爐已經成為最新趨勢了！台北 ‧ 寬巷子推出午市限定的巷子一人鍋，只售$88連飲品，湯底、主食、配料任揀，仲送埋蔬菜拼盤，CP值超高！

期間限定的巷子一人鍋湯底共有6款，包括東方美人、巷子麻辣、貢布豬肚湯、椰王牛乳燉雞、台灣沙茶鍋、養生白鳳湯底，肉類、內臟、丸類、豆製品及蔬菜任揀3款，而主食則可選擇黑鑽米飯、王子麵、新竹米粉、手工麵或紅薯細粉。隨餐更加送時蔬拼盤一份，包你食得飽。若為「牛魔王」，也可追加肩胛肉、牛五花、美國牛小排、和牛西冷及和牛肉眼等不同部位享用。

最新影片推介：李施嬅專訪

巷子一人鍋

＊星期一至五

供應時間：12nn-5pm

價錢：$88（自選一款湯底1款、主食1款、火鍋配料3款及飲品1杯）

＊星期六、日及公眾假期

供應時間：11:30am-5pm

價錢：$128（自選一款湯底1款、主食1款、火鍋配料4款及飲品1杯）

臨近聖誕，相信許多Party也接踵而來，Pizza、炸雞食得多，一大班人不妨打邊爐。

嫌買料麻煩又費時，湯底唔知點整，屋企又冇爐、冇醬料兜？外費火鍋幫到手！台北‧寬巷子最近因應冬季推出全新主打麻辣雞煲（$238）及黃金酸菜魚（$238），啱晒嗜辛香麻煩、重口味的你。

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而烚烚巷子鍋外賣套裝（$178）設備十分齊全，備有自選的火鍋湯底（一公升足料份量）及湯料，更設有小火鍋、火鍋爐支架、香料配料及食物夾等火鍋用品，一個外賣套裝就搞掂晒，極之方便！

台北 ‧ 寬巷子

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG57號舖

營業時間：12nn-10:30pm

電話：3188 2840

記者：Panda