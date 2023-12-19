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淘寶網購︱菜鳥香港推「極速取件服務」App　港媽趕時間必讀3步簡易教學

家事百科 14:15 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

港媽趕時間可以試用菜鳥香港極速取件服務。

【菜鳥/菜鳥香港/網購/淘寶/天貓/集運】港媽要湊仔又要買餸煮飯打理家頭細務，所以購物習慣都轉為網購，當中以淘寶最受歡迎。而港媽知慳識儉當然知道直郵到港費用高昂，所以都會選擇集運服務，近日淘寶官方集運公司菜鳥宣佈推出香港版App「極速取件服務」，讓用戶以更方便快捷的方法取件，服務更適用於全港各區超過60個自提點。

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TOPick記者進行實測，過程相當方便，首次使用除了送環保袋外，還送6元人民幣運費劵，用戶只需下載菜鳥香港App，然後註冊或連結自己的淘寶戶口即可登入，然後將App內的集運倉地址填入淘寶的「我的收貨地址」，等待貨品送到集運倉後再運送到港，貨品到齊香港的自取點後，用戶可以以下3步簡易教學取件。

1. 開啟「菜鳥香港」應用程式，並於首頁選取「一鍵取件」。
2. 根據應用程式上的排隊號碼等待取件。
3. 留意自提點設置屏幕上的叫號，並到指定櫃檯取件。

實測圖解:

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相較以往需要排隊輪候，再與職員核對訂單號碼、電話個人資料的取件方法，「極速取件服務」大大提高了效率，減低人為出錯的風險。此外，此項新服務更適用於全港各區超過60個自提點，首次登記服務的用戶更可獲贈限量版環保袋一個。

【附全港自提點地址】

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記者：陳麗薇

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