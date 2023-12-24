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死過翻生｜心臟突停24分鐘 女子揭1病急送ICU 昏迷2日奇蹟甦醒

醫生診症室 09:00 2023/12/24

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心臟停止跳動又再次復活？美國一名女子早前在家中突然心臟驟停，心跳驟停長達24分鐘，經搶救後入住醫院深切治療部；詎料2天後她竟奇蹟甦醒，且身體檢查結果一切正常，腦部未受任何損害，9日後順利出院。踏出鬼門關後，女子笑稱自己如今進入「第二次生命」。有心臟科專科醫生曾指出，一旦出現心跳停頓情況，如10分鐘內沒有接受施救，死亡率接近100%，因此見到有人心跳停頓，便應立即進行急救。

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TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

據《紐約郵報》報道，美國女子Lauren Canaday在討論區「Reddit」分享親身經歷，稱今年2月時於家中突然心臟驟停，丈夫隨即撥打救援電話，並聽從專業人員指示，先替她做4分鐘的心肺復甦術（CPR），但並沒有任何反應。

救護人員趕到現場後，立即為Lauren進行急救，對她實施24分鐘的心肺復甦術後，才恢復心跳，成功救回一命，並將她轉入深切治療部（ICU）。醫護人員表示，她在送入ICU時，新冠肺炎檢測結果呈陽性，認為其心臟驟停原因為新冠肺炎併發症。

昏迷2天後，Lauren突然甦醒，並出現癇發作達30多分鐘，隨後又在ICU住了9天，最終身體檢查結果證實一切正常，磁力共振（MRI）檢查亦確認腦部無明顯損傷，認知功能完好。

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不過，Lauren在甦醒後失去了1周前的記憶：「我昏迷了兩天，醒來後我對插管感到非常困惑，並且在接下來的幾天裡沒有任何短期記憶。」她於事後並沒有恢復記憶，甚至對於入住ICU期間的大部分記憶，以及事發前一個月的記憶亦相當模糊。

目前，她的身體狀況恢復良好，不過仍然需每周進行治療。她坦言，這次死而復生的經歷，讓她獲得了第二次生命：

我覺得我的第一次生命在二月結束了，我醒來後進入了我的第二次生命。

據報道指，Lauren這類死後突然出現生命跡象的案例非常罕見，自1982年至2018年期間，僅有65則病例與她一樣，其中只有18人完全康復，大多數人「復活」後仍無法活得長久。

心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100% 

本港心臟科專科醫生王泰鴻醫生曾指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且越快越好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

心肺復甦法CAB程序  (2020最新指引)

1) 壓胸-C (Chest Compression)

  • 每分鐘100至120次的速率進行胸部按壓
  • 成人胸骨的壓下深度為5-6cm

2) 氣道-A (Airway)

  • 按額托顎，暢通氣道
  • 不斷進行直至傷病者有復甦跡象

3) 吹氣-B (Breathing)

  • 按壓與吹氣比例為30:2
  • 每次吹氣時間約一秒

護心6大建議 

由於本港一年內心臟病和中風死亡率異常地上升，香港心臟專科學院倡市民應維持低油鹽糖、高纖及零反式脂肪飲食：

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