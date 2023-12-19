【港區國安法】黎智英涉違國安法續爭議控罪　控方指涉160篇煽動文章屬持續犯罪

▲ 接載黎智英的囚車離開法庭，大批警員戒備。 （梁偉榮攝）

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀刊印煽動刊物罪及勾結外國勢力等罪，為首宗被控勾結外國勢力罪審訊之案件，今（19日）於西九龍裁判法院續審。控辯雙方續就串謀刊印煽動刊物罪作法律爭議，控方指控罪涉及逾160篇文章，且控罪歷時兩年，屬持續犯罪，故檢控時限需於停止發布刊物當日起計。控辯雙方已完成陳詞，法官押後至本周五（22日）上午頒下書面判決。

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被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理，移師西九龍裁判法院審理，預計聆訊需時80天。



控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表，國安處總警司李桂華亦於案件主管席上；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

黎一方續就串謀刊印煽動刊物罪的檢控時限陳詞，資深大律師彭耀鴻指出，設下6個月檢控時限的原意為了平衡公眾利益，若控方未能在時限內檢控，相關刊印煽動刊物行為則未能立即停止，公眾亦不會清楚甚麼內容是不能提及，變相影響公眾利益及造成不公。彭重申，控方應於6個月內作出檢控，不應對刊印煽動刊物行為坐視不理。

控方由副刑事檢控專員周天行作回應，周指控罪涉及逾160篇文章，當中涉及的串謀協議始於2019年4月19日，直至2021年6月24日才終止。周指控罪歷時2年，屬持續犯罪，故檢控時限需於停止發布刊物當日起計。

周續指，根據《裁判官條例》26條指，若成文法則對罪行並無規定作出申訴或提出告發的時效，則申訴或告發須於6個月內提出；《刑事罪行條件》11條則指，就罪行提出的檢控，只可於犯罪後6個月內開始進行。法官李運騰認為兩條條例的意思有不同之處，需要按條例的內容作出判斷。

周則認為兩條條例存有相同意思，僅於字面上有分別，而控方已於2021年12月13日向法庭提交文件，故此控方已於限期內提出檢控。

彭則指，《裁判官條例》26條與《刑事罪行條件》11條存有不同，重申檢控時限的起計點不止於停止發布刊物當日，而是在控罪內的任何一天。

法官聽罷控辯雙方陳詞後，押後至本周五（22日）上午頒布判決。法官續指，控方於本周五作開案陳詞似乎存有困難，控方則表示傾向在聖誕節假期後作開案陳詞。

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記者：梁錦麟