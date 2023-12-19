胡說八道演唱會丨李施嬅首與未婚夫同框　Anson熱烈歡呼力撐

▲ 施嬅演出正！

近日「胡說八道」的成員李施嬅、胡定欣、黃智雯、姚子羚和胡杏兒飛到美國舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，她們首場洛杉磯演唱會在美國時間16日晚上開鑼，之後另一場將在23日在三藩市舉行。

連日在網上也有不少演唱會的片段流出，片中見到她們勁歌熱舞，換上不同戰衣上陣，當中黃智雯更穿上透視裝，吸睛十足！

胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞 胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技

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首度同框落力支持

日前施嬅的未婚夫Anson亦在網上甫出演唱會的片段，原來他與施嬅齊齊飛到美國，見他在台下落力支持施嬅，興奮得跳舞起來，又大讚施嬅Great Show。

之後，他更激罕甫出與施嬅合照，兩個相當匹配，非常Sweet！

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學懂硬淨

施嬅曾接受TOPick訪問透露從另一半身上學懂怎樣變得硬淨，更形容對方是「軍訓型」的人：「他是那種覺得不應為自己找藉口的人，例如你指做Gym腳痛，他會說那麼練上身，總找到地方可以訓練到，不應該抱怨，一定可以找到一個解決方法繼續走。」

他又指二人同是工作狂，大家均以將工作放在首位，故會互相鼓勵和鞭策。

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