胡說八道演唱會丨李施嬅首與未婚夫同框 Anson熱烈歡呼力撐
娛樂 14:15 2023/12/19
近日「胡說八道」的成員李施嬅、胡定欣、黃智雯、姚子羚和胡杏兒飛到美國舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，她們首場洛杉磯演唱會在美國時間16日晚上開鑼，之後另一場將在23日在三藩市舉行。
連日在網上也有不少演唱會的片段流出，片中見到她們勁歌熱舞，換上不同戰衣上陣，當中黃智雯更穿上透視裝，吸睛十足！
胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞 胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
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首度同框落力支持
日前施嬅的未婚夫Anson亦在網上甫出演唱會的片段，原來他與施嬅齊齊飛到美國，見他在台下落力支持施嬅，興奮得跳舞起來，又大讚施嬅Great Show。
之後，他更激罕甫出與施嬅合照，兩個相當匹配，非常Sweet！
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學懂硬淨
施嬅曾接受TOPick訪問透露從另一半身上學懂怎樣變得硬淨，更形容對方是「軍訓型」的人：「他是那種覺得不應為自己找藉口的人，例如你指做Gym腳痛，他會說那麼練上身，總找到地方可以訓練到，不應該抱怨，一定可以找到一個解決方法繼續走。」
他又指二人同是工作狂，大家均以將工作放在首位，故會互相鼓勵和鞭策。
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撰文 : TOPick柴犬出動