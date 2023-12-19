趣味設計｜自然風景與動物融入時尚單品　LOEWE x Suna Fujita系列充滿童趣 

▲ 每樣產品都充滿童趣！

童真無價，雖然無法經歷第二次童年，但從日常生活中，使用一些充滿童趣的產品，也是保持童心的好方法。

LOEWE推出與Suna Fujita的聯名系列，Suna Fujita的創始人Shohei Fujita和Chisato Yamano講述了自然風景和動物是他們藝術創作的靈感源泉，他們從想像力、童年記憶以及與兒子和寵物狗的生活中汲取靈感 ，再將這些元素融入不同物品中，包括手袋、服飾和家品等，令人彷彿走進小朋友的繽紛世界，很愉悅。

品牌如今將每件LOEWE x Suna Fujita商品的部分收益捐贈給拯救兒童緊急教育計劃，該計劃致力於為世界各地處於人道主義危機局勢中的兒童保證安全的學習環境，充滿善心。

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Panda LOEWE Font 拉菲草手提包（約HK$10856.67）

LOEWE Font Tote是一款長方體包袋，完全採用拉菲草編織而成，帶有對比鮮明的 LOEWE標誌，這個深綠色小Size綴以貓熊與小童刺繡，十分可愛，並將其融入品牌Logo，顯得生動有趣。

Panda 幾何緞面小牛皮吊床包（約HK$27635.16）

Hammock 是一款多功能包，具有柔軟的側板，可釋放以改變其形狀。環形帶子使其能夠可以多種方式配戴，這款手袋採用緞面小牛皮製成，飾有熊貓混合皮革嵌花圖案，連帆布襯裡亦印滿熊貓圖案，充滿童真。

羊皮狐猴包（約HK$12830.61）

異想天開、俏皮的狐猴包採用羊毛皮製成，而且是立體設計，以柔和的白色、深灰色作主色，全身毛茸茸，非常可愛！

Lemur Puzzle Fold 亮面小牛皮托特包（約HK$15298.03）

Puzzle Fold Tote 採用標誌性包款的標誌性幾何線條，並透過圖形和建築面板重新設計它們 使包包可以完全折疊平整，使其成為完美的旅行伴侶。它柔軟、輕盈，製作工藝獨具匠心，飾有低調的 LOEWE 品牌標誌，並綴以狐猴嵌花圖案。

經典小牛皮鹿鑰匙圈吊飾（約HK$3899.71）

經典小牛皮鹿鑰匙圈飾物，附環狀皮帶和​​鑰匙圈 ，生動可愛。

企鵝與毛氈小牛皮兒童吊飾（約HK$3899.71）

企鵝毛氈兒童吊飾，配有環形小牛皮錶帶和 Anagram 骰子，充滿童趣。

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責任編輯：Kiwi Lee