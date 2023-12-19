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吳千語結婚丨吳千語公屋出身嫁富三代獲讚勵志　傳父親沙田斬叉燒母栽培躋身上流入豪門

育兒資訊 14:33 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

吳千語公屋出身嫁富三代獲網民大讚勵志，有傳吳千語父親在沙田斬叉燒養家，母親則致力栽培她躋身上流社會。

【吳千語結婚】現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄自2018年被爆拍拖後，愈愛愈高調，前日（17日）在網上流出多張二人舉行婚禮的照片。網民祝賀一對新人之餘，更大讚吳千語公屋出身榮升「百億新抱」的故事好勵志，連每位舊愛的家底都很雄厚。一直有傳吳千語的父親在沙田斬叉燒，母親則栽培她躋身上流社會。

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網民流出多張吳千語與施伯雄婚宴照片，可見吳千語分別穿上白色婚紗及紅色裙褂，手上戴兩對「流星鎚」巨型龍鳳鈪外，頸上亦掛有一對龍鳳鈪，嫁得好風光；施伯雄則身穿黑色馬褂，一對新人與施伯雄父親施榮怡與爺爺施子清合照。

此外，網上亦流傳兩人的囍帖相片，囍帖上寫上吳千語本名欣容，並顯示婚禮於12月16日中午在中環舉行。

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吳千語讀Band1英中但成績差

吳千語外型亮麗，但她從來不談自己的家庭背景，有指她在浙江出生，自小在沙田沙角邨長大，就讀沙田崇真中學，但會考成績差，中五畢業後報讀香港大學專業進修學院（HKU Space）副學士先修課程，但仍未完成學位便輟學。

傳吳千語母親教女躋身上流

外界一直有傳吳千語的父親是燒臘檔東主以斬叉燒維生，母親則是家庭主婦，但母親盼望女兒入豪門，從小教導女兒要躋身上流社會，因此吳千語自16歲出道以來，已經常與富二代蒲夜店。對於以上說法，吳千語從未正面回應。

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3位舊愛家境顯赫 林峯「七愛宣言」

不過，從吳千語的社交圈子可見她廣結城中富豪，成功融入上流社會，除了與多位名媛結為好友之外，過往的3位舊愛都有顯赫的家庭背景，包括1985年港姐冠軍王愛倫的細仔林建龍（Derek Lim）、已故富商林建名細仔林孝信，以及最為人熟悉的林峯。有指家底雄厚的林峯讓她任碌信用卡，更送過千萬豪宅給她，並公開對千語BB發表過「七愛宣言」，甜笑稱：

我好愛、好愛、好愛、好愛、好愛、好愛、好愛BB！

舊愛林峯曾公開對千語BB發表過「七愛宣言」。（網上圖片）

施伯雄美國讀大學 遺傳父親生意頭腦

而新婚老公施伯雄更是城中百億富三代，在香港土生土長的他，畢業於美國喬治華盛頓大學，修讀國際關係和經濟並取得文學士學位，畢業後回港工作。施伯雄主要經營數碼業務，包括2015年任職剛登陸香港的Deliveroo銷售主管，負責Deliveroo香港工程及推動商業合作，短短2年公司的業績迅速增長。施伯雄又擔任買賣app「旋轉拍賣」的香港區總經理，負責制定整體商業策略，遺傳了父親的生意頭腦。

吳千語用誠意打動男家長輩

吳千語與施伯雄近日二人情侶檔參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》，引起網民熱話。施伯雄在節目中表示，最初與千語拍拖時不被家人認可：「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候，我爸當時就發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌的那個封面，他一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意。」

吳千語早已獲得與施伯雄爺爺施子清的肯定。（微博圖片）

不過千語沒有理會報道，終用誠意打動男方家人，施伯雄說：「譬如說中秋節的時候，她肯定會跟我的家人，有爺爺，我爸爸，二叔、三叔、四叔、我姐姐每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕，也會每一個家庭也會送一份，因為她覺得她是我當時的女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重，其實最終我爸爸也被千語這種行為就打動了。」

網民讚吳千語平民嫁入豪門勵志

吳千語草根出身卻不斷俘虜城中筍盤，最後成功嫁入豪門躍升為「百億新抱」，難怪網民對她的戀愛技巧相當有興趣，更大讚其經歷勵志，網民紛紛留言讚她，「腦子好，內心溫柔，強大」、「真的很聰明，會拿捏男人的心，有腦子的聰明女人，很會讓男人給她主動花錢，不簡單」，有人更直言「如果吳千語出一本戀愛技巧的書，我一定會買」等，出版商可以考慮一下！

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責任編輯：王明芳

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