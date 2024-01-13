亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

▲ 冼靖峰（Archie）、丁子朗接受TOPick專訪，大談各自入行以來的蛻變。

選秀節目舞台作為不少藝人入行的起步點、踏腳石，但如作為藝人的中轉站，會令他們來一個華麗轉身、飛得更高嗎？

丁子朗（丁丁）與冼靖峰（Archie）的共同關鍵詞為「比賽」，前者為《2016年度香港先生選舉》亞軍，後者為《聲夢傳奇》殿軍，二人是次以選秀節目《亞洲超星團》參賽者身份接受TOPick專訪，讓大家重新認識他們！

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▲ 丁子朗（右）與冼靖峰齊參加《亞洲超星團》。（陳慧安 攝）

丁子朗+冼靖峰「跳」入選秀

觀眾都會好奇已出道的丁子朗、Archie何解又「重新出發」，是大玩噱頭嗎？

丁丁直言他是自行報名參加，他說：「自己、公司也覺得沒有可能（成功入圍），當得知成功入圍後，我大感意外，『吓，真㗎，我入圍？咁好彩』，然後我就開始感到害怕、緊張，心想自己不懂得唱歌、跳舞，於是就手忙腳亂起來。」

他回想當時是身在成都拍劇，故有一種求助無門的感覺，幸好黃宗澤（Bosco）在當晚得知丁丁的處境後就伸出援手，致電予孟佳，故丁丁順利在翌日開始學跳舞，在賽前把握時間建立根基！

Archie的跳舞根基同樣為零，他同樣在面試前找老師一對一作訓練，他後來得知自己是以Vocal表現獲取入圍資格，他坦言：「這也是一個契機來逼迫自己在舞台表演上更多元化，不是只站在台上唱歌，現時的我起碼也沒有那麼怕跳舞！」

如想擁有韓團成員的感覺，最直接是從髮色、妝容、造型入手，但舞技上有多少斤兩就有目共睹，雖然Archie大讚丁丁跳得比他好，但也不忘為自己說好話：「不同時期也是不同的，大家也會有進步，是會有看得出的分別！」

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勇於作出改變

Archie、丁丁在上海經歷緊密的4個月賽程，正是一個自我檢視的機會，皆因他們沒有助手、經理人陪同，需獨自面對眼前的不同問題！

Archie對於「改變」感受甚深，「我覺得是需要讓觀眾看到我是作出了改變，如當我改變了而觀眾看不見的話，也是一個問題。我覺得最重要的是無論在內在、外在，觀眾也會慢慢感受到我作出了正面的改變。」

對藝人而言，網民真實又直接的留言是寶貴的，Archie也有好好細味：「不是完全聽從網民的說話、也不要隔絕，思考一下為何別人看到這一面，並多站在別人的角度去看事件。」

丁丁自參賽後因過白的妝容而被網民嘲笑，深明要作出改變的他相當感謝網民的意見：「與他們在線上、線下的互動，是我過往拍劇時從來未有經歷得到。我曾在一個戀愛主題的舞台中化了一個比較白的妝容，後來有網民指出本來的妝容更適合我，真的感謝網民陪伴我去作出改變。」

他續說：「很多人不喜歡的話就直接不看，不會花多餘的心思以『點醒』你。基本上，他們就是我的軍師，我也相當依賴他們呢！」

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Archie感謝丁子朗

在節目後段，Archie與丁丁在同一小組中出戰，Archie坦言其中一個最大的得著是認識了丁丁，感謝對方敞開心扉地與他分享，他說：「其實我們是競爭對手，他不用與我分享這麼多，就算是身在同一小組中，我們也是為著自己而奮鬥，當一個人願意公開他自己的短處的時候，彼此間的一道牆很快便會打破！」

Archie肯定地表示認為丁丁是很值得交心的人，並透露在聊天的過程中就發現二人的價值觀相同並產生心態上的轉變，更屬於互相影響的程度呢！

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C位擔當？

Archie、丁丁在節目中與不同參賽者組成小組出戰，能夠成為「C位」的人當然值得被恭喜，但最重要的是懂得展現自己所擅長的，令自己站在哪一個位置也可發光！

身為「Vocal擔當」的Archie說：「在男團表演中，只有2、3句高音是特別突出，我需要充滿能量地唱出、情感也是瞬間地爆發，是沒有任何鋪墊的時間，較以往以歌手身份演出所需要的能力為不同。」

由零起步的丁丁覺得自己在參加比賽後，明白一個好的表演是表演者需有感染觀眾的能力，是完全顛覆他對表演行業的印象，並直言：「這一個感覺是會跟著我一世的！」

坐在「Vocal擔當」Archie身旁的丁丁，就自封「隊長擔當」，他解釋：「因為我在在一行的年資比較長，人生經驗也較其他參賽者豐富，故我在小隊中就成為了膠水，把所有人結合在一起！我又希望大家可融洽地相處、互相照顧，我對這一方面是很有信心的！」

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做一位進擊的藝人？

做一位進擊的藝人，似乎是在事業中如魚得水的成功法門？

Archie認為自己有著向前衝的想法，「為何觀眾要選擇看你呢？你到底有何特別之處又或者可賦予觀眾哪一些期望？無論你有多優秀也好，觀眾看了你好一段時間後，也可能會對你生厭，因此，我認為藝人最需要擁有的能力是在不同層面上不斷突破自己。」

他續說：「人的能力是有限，但我們可一直推動自己做到更多的事！」

丁丁同意好兄弟的說法，更大方承認自己是擁有野心的人，希望自己可達到一個更加高的位置並予觀眾新鮮感，入行7年多的他有感而發：「大家可能是從《森美旅行團》、劇集的角色當中認識我，既然是次得到練習生的機會，我一定要好好把握這一個機會，展示自己不同面向、可能性予觀眾，不可以停下來的。」

▲ 冼靖峰、丁子朗一起在演藝圈中努力！（陳慧安 攝）

丁子朗想與古天樂「睇齊」

丁丁認為自己如不參加《亞洲超星團》的話，是會安逸地在參與劇集演出與擔任主持，深明自己不想維持這一個狀況，於是就放手一試！

自信地在舞台上唱歌跳舞是丁丁的短期目標，他不諱言長期的目標是獲得觀眾、獎項的認可，更笑言自己希望可成為最年輕的視帝！

丁丁直認曾搜尋過最年輕的視帝是在29歲時憑《刑事偵緝檔案IV》奪獎的古天樂，他懷著美好的想法：「我在18、19歲入行，心想自己仍有10年的時間，我一定可以做得到！現時仍有數年時間，也未知道的，但也希望可做得到！另外，我也希望可在內地、外國拍戲，以及推出個人單曲，以上的就是我在內心的幻想與目標！」

有別於丁丁，Archie未有設下短期與長期的目標，事關他相信自身能力增強的同時，不同的機會也會慢慢來臨呢！

▲ 丁子朗是《2016年度香港先生選舉》的亞軍得主。（節目截圖）

發明星夢？

可能有部份人在小時候已想著當明星，Archie回想自己沒有這一個憧憬：「在小時候，我是喜歡聽歌，長大後的我則喜歡看戲劇，戲劇、音樂予我做其他事也不能獲得的衝擊，我在當時就想到要做相同的事來感染他人！」

丁丁直認自己從小已有一個明星夢，他稱：「我經常也渴望在觀眾面前表演，我是很有表演欲的人，即使我尚未參加《香港先生》也好，我在10多歲時曾拍YouTube片，希望讓觀眾知道世界上有一個人是丁子朗。我不希望自己白白地過了一生，所以甚麼事也會嘗試，起碼讓大家知道丁子朗是誰呢！」

丁丁補充道：「我也算是完成了自己在小時候的夢想！不是達到夢想就算，人是貪心的，成為了藝員後就想像如何成為好的藝員。我希望未來的自己可完成在今天許下的夢想！」

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Archie的「喜」與跌

Archie、丁丁同在演藝圈中努力追夢，開心事、傷心事從四方八面襲來，影響他們的情緒之餘，其實這些不同的經歷也成為他們前進的養分！

數到最令Archie感開心的是參與《聲夢傳奇》的時期，他形容當時獲得很多人幫助，與出道後需「靠自己」相比，當時是一段開心的蜜月期。

在比賽過後，Archie遇上半年的迷失期，他回想道：「我覺得自己很像只懂得唱歌，而且也不是唱得很好，也不是特別想突破自己。這段迷失期正正在《聲夢傳奇》比賽後，當時的工作比較多，就發覺自己每一次也是唱歌，於是就問自己：『其實我係唔係只係淨係唱歌就夠呢？我自己甘唔甘心呢？』」

▲ 《聲夢傳奇》（節目截圖）

Archie過往曾在銀行任職MT（Management Trainee管理培訓生），放棄MT工作而入行的他作自我懷疑：「是否只想做眼前的事？是否對得起放棄這一份工的決定？」

在2022年1月， Archie與《聲夢傳奇》學員們一同參與網上直播，當眾人提及到有關大家的年齡問題，Archie突然「口出狂言」，直指2003年出生的人是「沙士死剩種」，這一件失言事件也屬網民對他的一大記憶點，經歷這一「跌」過後，會否令他更學懂慎言？

他回答道：「在很多時候也需要有這一個意識，也是公眾人物所需要擁有的。」

丁子朗：最開心的是身在這一行的每一天

以往的丁丁會覺得自己是做到所有事，但在《亞洲超星團》當中就令他深感氣餒，事緣他為自己唱不到某一個音、做不到某一個動作而苦惱！

幸好，他很快做調整自己的思緒，「我既然參加這一個比賽，就是想挑戰自己，遇上一些挑戰就縮沙？這真的很不有型，那就唯有繼續堅持下去。誰不知多加練習後，我又真的做得到，譬如我起初唱歌只能唱至F音，後來可唱G、G Sharp，那份成就感對我而言是很大的！」

▲ 丁子朗與冼靖峰（陳慧安 攝）

「最開心的是身在這一行的每一天」，丁丁開心地拋下這一句！他認為選擇一份工作是選擇生活方式而非工作性質，「選擇成為演員的話，就明白需通宵拍攝，我在每一天也過得很開心，因為我是很確定自己是走這一條路！當你感到很疲累時，支撐著自己的是意志，工作中的每一次的挑戰也令自己的心臟更為強大，並堅定地知道自己很想做這一件事！」

踏上選秀之旅後，丁丁、Archie同樣明白偶像可以有不同的類型，不一定需要純熟地擺出韓式心心手勢，最重要的是舒服、自在地做自己！Archie拋下一句「偶像不是需要全能，但需要有一個令人喜歡的原因」，再加上丁丁所說的「只要你喜歡自己的時候，別人就會喜歡你」，大家又同意嗎？

髮型：Hugo Poon @ private i salon（冼靖峰）

化妝：Wasabi Cheung @ Kings Makeup（冼靖峰）

記者：陳淑霖

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