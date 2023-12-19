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【入稟索償】質疑董事違反誠信　康橋之家前院長張健華申披露文件被拒

社會 14:18 2023/12/19

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原告張健華今到庭應訊。（林育慧攝）

私營殘疾院舍康橋之家前院長張健華早前入稟高院，質疑康橋之家母公司董事涉違反董事誠信，沒有提供會議紀錄等文件，要求法庭頒令母公司支付董事酬金作為賠償，案件今(19日)於高院聆案官席前聆訊。張健華要求董事披露文件，惟聆案官指案件尚未至披露文件階段，認為申請過早及沒有必要，故拒絕申請。

原告張健華，答辯人為智友集團有限公司3 名董事李永耀、周可仁及楊尚文。原告及李今親自應訊。

聆案官於庭上指出，據答辯人抗辯書指出，公司董事股東依公司法及章程進行，並經股東通過等。聆案官指本案下一階段屬案件管理，雙方尚未達披露文件階段，因此認為原告申請過早及沒有必要，故拒絕申請。

資料顯示，原告於7 月入稟高院，指答辯人分別涉秘密購入股份及被任何董事等，惟沒有召開股東會交代等，亦沒有提供核數報告等文件。原告指代表5 名原創股東，質疑答辯人違反董事誠信，要求發放董事酬金作賠償。

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記者：林育慧

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