全職媽媽丨老公月入7萬包起全家開支 兩孩媽收1萬家用全職顧家被嘲似工人

不少爸爸都會外出工作賺錢，給予媽媽家用，以照顧孩子，但是以香港的物價而言，多少家用才足夠？近日有爸爸於討論區發文表示月薪7萬，除了負擔全部家庭開支，還支出約6000元照顧家人及父母們，而妻子沒有開支及收入，需照顧小朋友，每月家用1萬元，事主為此感到疑惑，妻子與工人無異，只是收入多了一半，逐向網民詢問，1萬元的家用是否足夠。

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該名爸爸於討論區「親子王國」發文表示，每月工資有7萬，一家四口，另外還要支出約6千元來撫養父母和外父母，家中的所有支出包括水電煤，差餉，電話費，學費，飯餸錢等等亦是他一人負擔，而妻子每月零開支及收入，只有1萬元家用，由於家中沒有工人，需要獨力照顧2名小朋友和每日煮一頓飯。

這名全職媽媽的生活對比起其他家庭與工作兩兼顧的媽媽好得多，因此不少人投來羡慕的眼光，而該名爸爸亦表示：

好多人好羨慕女主人，話不用上班，得得閒閒每個月有1萬蚊儲蓄。

然而對於旁人的目光，他卻感到疑惑，指聘請工人同樣都是做家務，與妻子無異，只是收入上比工人多一半，因此向網民發問1萬元作為家用真的多嗎？

其實真的多嗎？請工人一樣都係做家務，感覺無什麼分別，只可以話比工人多一半，所做的事情都係差不多，少受氣。

事主的貼文引來不少網民回覆，大部份都認為1萬元已經很好，甚至算多，又表示「淨袋1萬，我會好滿足，好過辛苦返工」、「唔多唔少，正常」、「老公負責所有開支，老婆有一萬零用也不錯啦，別把自己與女傭比較，你老公已經付了你的伙食費、住房費、生活費等等」。

不過亦有人表示不值得羨慕，表示「靠老公，個女人過咗40歲，自己父母老咗要照顧，甚麼都需要錢，除非娘家好有錢，不然成日問老公拿錢嗎？」、「如果男人發生甚麼事，如大病、離婚、離逝，總之沒有了經濟支柱女人還能不能養活自己?」

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責任編輯：王明芳