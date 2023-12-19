育兒之道︱長女獲譽Google之母身家逾60億　教師媽媽分享首要育兒之道

▲ 教師媽媽Esther Wojcicki育有3名超級女兒，分享首要育兒之道。

每位家長都想望子成龍，據福布斯截至2023年1月「白手興家女富豪」顯示，前YouTube首席執行官、被譽為「Google之母」的Susan Wojcicki淨資產高達7.8億美元（約60億港元）。而其2個妹妹亦大有來頭，一位是基因技術公司23andMe聯合創始人Anne；另一位則是畢業於史丹福大學的流行病學家Janet。栽培出如此厲害的3名女兒，就是教師出身的「傳奇」媽媽Esther Wojcicki。Esther分享其育兒之道，認為教養孩子最重要是傳授一種技能，就是自律。

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Esther Wojcicki在《CNBC》專欄撰文分享，指童年時期起，保持好奇心、善良及情商管理，能讓孩子在成年後獲得成功。但Esther表示這樣仍不夠，她希望家長能教導孩子獲得另一項技能，就是「自律」（self-regulation）。

▲ Esther Wojcicki是「Google之母」Susan Wojcicki的媽媽。（圖片來源：IG@heywoj）

Esther指出，當孩子學會自律後，他們會更能控制時間的重要性，以及學懂如何規範自己的行為及行動。而Esther亦指出，這是自己在女兒年幼時優先教導她們的事，亦為她們的成功作出貢獻。

她續指，現在的孩子比以往更需要學習自律，原因是現時社交媒體及電子設備的發達，自律應從幼兒及學齡前兒童時期開始建立，且越早開始教導越好。

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以下是Esther分享的4大法則：

1. 與科技建立健康關係

父母是孩子的榜樣，Esther引述一項6000多名參與者的調查發現，54%孩子認為父母過於頻繁使用電子設備。而當父母用電話時，32%孩子感到「不重要」。為了自己和孩子，家長必須設定使用電子設備的界限。

2. 教導孩子要有耐心

自律是由多方面構成，其中之一就是耐性。Esther引述一項研究發現，耐心等待獎勵的孩子，往往在生活上會有更好成果。而Esther自少教導女兒，等待和儲蓄是生活一部分。

Esther表示，女兒小時候家中沒有太多錢，所以會教她們為自己想要的東西存錢。她們各自有自己的存錢罐，並以一分一毫往裡存。Esther甚至會與女兒每周剪下報紙上的優惠券。當她們因耐心而買到心儀的東西時，就會收獲一份成就感。

3. 讓子女適應無聊

身為一名老師，Esther指自己的學生有時會向她抱怨，課堂內容無法吸引學生的注意力，但她從未為此感到不快或被冒犯。她反而會教導學生：「感到無聊是為生活做準備」。生活有時或經常是無聊的，但在那些時刻，人卻可以學到更多，或者思考自己的目標是甚麼，下一步計劃又是甚麼。

4. 為電子產品設限

與孩子一起制定使用電子產品的規則；用餐期間禁止使用電話，無論是在自己家或別人家；以及在睡眠時間期間，不准玩手機。對小孩子要謹慎，從4歲起應教導年齡較小的孩子，如何在緊急情況下使用手機，以及跟他們討論哪些圖片音訊適合在線上分享。

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責任編輯：王明芳