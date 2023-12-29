數碼化時代下的聽障服務支援 香港聾人福利促進會引領關注數碼無障礙

進入數碼化時代，人類日常離不開使用電腦、電話及互聯網，通訊及資訊科技的發展迅速令人與人之間聯繫更緊密，整體社會運作更有效率。先進城市為之推動「數碼共融」願景，務求讓不同能力、年齡、背景或階層人士均可享受到數碼化科技所帶來的便利，其中「數碼無障礙」的出現為長者、聽障、視障，乃至其他有特殊需要的人士提供資訊科技的支援，共建和諧社會。

提升資訊通達度 促進社會參與

概括社會對聽障人士提供了甚麼數碼無障礙的相關措施和支援，香港聾人福利促進會總幹事張漢華認為：「在擬定數碼無障礙相關政策或設計前，我們要先了解聽障的光譜是很闊的。有些人是聽不到任何聲音，有些人是聽得到聲音，但需要助聽器或人工耳蝸的輔助；普遍聾人會運用口語、手語或文字作溝通，表達能力則因人而異。在未有數碼化服務以前，他們主要以文字、電郵、訊息、Fax等與外界溝通，並且經常需要親身到訪機構處理事情，甚至依靠聽力健全的家人或朋友從旁協助。後來數碼無障礙的衍生幫助到他們解決不少日常生活的不便，大大提升他們的生活自主權和平等機會，促進聾人更全面投入社會參與。」

▲ 香港聾人福利促進會不時舉辦座談會，讓大眾了解聽障人士的日常。

要提升聾人的社會參與度，首要提升他們接受資訊的通達速度。張續說：「沒有人天生喜歡依賴別人。我們相信每個人都有其合適的方法去理解及處理事情，從而成為有尊嚴、具自主能力的人。舉個例子，乘坐地鐵或公共交通工具時，不時會有緊急廣播通知，但聾人當下聽不見，無法適時變更行程及乘車路綫。如果這些聲音廣播能快速轉換成文字資訊，比如以車廂的文字螢幕或手機文字訊息顯示，聾人就可以同時獲取資訊，實現自主數碼無障礙。」

藝術通達服務 改善數碼享受

香港聾人福利促進會其中一個長遠目標，是希望增加手語傳譯服務的覆蓋率。現今的立法會會議、記者發布會或電視新聞均設有手語傳譯，下一步將循序漸進爭取有更多節目設有該服務。「近年我們積極發展『藝術通達服務』，由日常生活所需的通達服務擴展至康樂層面，改善聾人在數碼領域的參與和享受，甚至推行年度香港手語日，讓市民認識手語、學習手語、普及手語。」香港聾人福利促進會今年為慶祝成立55周年，亦完成了香港首部融入劇場視形傳譯的戲劇《四季人生》，由手語傳譯員與劇場演員同台演出，兩者同步以表情、肢體語言及演技表現對白和劇情，將「聽障」、「健聽」、「傳譯」滙聚，突破以往無障礙演出的固有模式。

▲ 香港首部融入劇場視形傳譯的戲劇《四季人生》，由手語傳譯員與劇場演員同台演出，突破以往無障礙演出的固有模式。

此外，部分戴有耳機的聽障人士去看劇場、電影，多少受制於現場的音響或電感聆聽設備功能（Loop system）的連接，而影響觀賞體驗。聾福會亦積極為本地藝術單位及場地提供諮詢建議，提議場地增設通達字幕、相關音響設備及音效系統，改善藍牙科技連接系統效能，以提供更完善的劇場通達服務給予聽障人士。

數碼下單系統 重拾自主生活

聽障朋友日常點餐都會遇到不少挑戰，例如下單珍珠奶茶。張漢華解釋：「在櫃台下單時，店員總會連珠炮發式的問客人要不要多冰、少甜、加配料，莫論如今甜度也可以細分成不同%。聽障人士很多時受制於環境嘈雜而未能立即回應店員提問，當下尷尬非常，到最後寧願不買或只能找健聽朋友幫忙。其實只要將落單程序數碼化，以電子觸控螢幕或QR code連結應用程式自助下單，就能幫助到聽障人士自主有尊嚴地生活。這些軟件也不只惠及聽障，也方便到很多健全人士或有特殊需要人士。」

▲ 香港聾人福利促進會總幹事張漢華期望政府部門、公營機構、大型企業可以作牽頭，制定更多為聽障人士而設的數碼無障礙措施及服務。

香港聾人福利促進會亦不時為社會各界的無障礙服務或產品提供意見，幫助試驗及改良坊間各種手機應用程式、自助服務設備、聊天機器人及無障礙網頁等等。同時間，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）一直透過嘉許計劃促進數位無障礙，鼓勵企業及機構在網站和應用程式採用無障礙設計，例如上載影片時添加字幕和手語，惠及聽障人士。藉着嘉許計劃的推動及表揚，不同行業逐漸關注到通用設計的好處，了解不同用家的需求，既能提升營運效益，又能履行企業社會責任。張漢華表示，早前平機會推出的支援殘疾人士《餐飲服務通用設計實用指南》，他們亦有以聽障用家角度出發完善內容，建議餐飲業界的網站、流動應用程式如何運用數碼無障礙設計。「另外，坊間也有不少公司致力為聽障人士研發及設計數碼產品，有IT公司推出加入語音辨別功能的即時傳譯眼鏡，將說話即時傳譯為文字，讓配戴眼鏡的聾人可以透過鏡片看見文字，促進人與人之間的溝通。」

政府企業牽頭 引領社會關注

香港聾人福利促進會一直期望政府部門、公營機構、大型企業可以作牽頭，制定更多為聽障人士而設的數碼無障礙措施及服務，再逐漸帶動其他的小型企業和機構緊隨。張說：「過往政府部門只有熱綫電話提供諮詢服務，未來能不能加設文字通訊熱綫如WhatsApp、WeChat、AI聊天機械人？病人看醫生時需要面對面向醫護人員反映身體狀況及症狀，為此能否加入手語服務或手語翻譯員，完善醫護與聽障病人的溝通及診治？電訊公司的電話及上網續約服務經常依靠職員來電跟進或熱綫查詢，未來又能否轉為視像手語支援或文字訊息跟進？讓聾人直接與懂得手語的職員溝通，加減續約所需服務或了解續約的優惠資訊。」隨着數碼化時代下日益俱增的自主數碼無障礙支援，將引領大眾關注各類型弱勢社群的實際需要，共同攜手達至社會數碼共融。



（特約）