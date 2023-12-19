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【人事變動】陳清霞獲委授勳遴選委員會成員　陳智思年底卸任

政治 14:54 2023/12/19

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陳清霞。(資料圖片)

政府今日（19日）宣布，行政長官已委任行會成員陳清霞為授勳及非官守太平紳士遴選委員會非官守成員。現任遴選委員會非官守成員陳智思將於12月31日卸任。

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行政長官亦再度委任葉劉淑儀、廖長江、鄭慕智博士、陳健波、吳秋北、譚耀宗、史美倫及周松崗為非官守成員，所有非官守成員的任期為一年，由2024年1月1日起至12月31日止。政府發言人說，感謝陳智思於任內向遴選委員會提出的寶貴意見。

遴選委員會的職責是考慮各項授勳及委任非官守太平紳士的提名，並向行政長官作出推薦。頒授勳章及獎狀是要表揚受勳人士對香港所作的重要貢獻或其在公共及社區服務方面付出的努力。太平紳士的委任則受《太平紳士條例》（第510章）規管。太平紳士須履行職能，包括巡視羈押院所或扣留中心，以確保其有效管理；並確保在囚人士不會被不公平對待或被剝削權利。

遴選委員會由政務司司長擔任主席，其他官守成員包括財政司司長、民政及青年事務局局長、公務員敍用委員會主席及行政長官辦公室主任。

新一屆遴選委員會的全體成員名單：

主席
──
政務司司長

非官守成員
─────
葉劉淑儀
廖長江
鄭慕智博士
陳健波
陳清霞博士
吳秋北
譚耀宗
史美倫
周松崗

官守成員
────
財政司司長
民政及青年事務局局長
公務員敍用委員會主席
行政長官辦公室主任

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責任編輯：區綽彥

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