【榮光禁令】願榮光禁令被拒律政司申上訴　指願榮光網上被誤當國歌逾800次

▲ 律政司就歌曲願榮光不獲禁令，今向上訴庭提出上訴。資料圖片

律政司本年中就反修例歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，被高等法院拒批臨時禁制令，律政司提出上訴，聆訊今（19日）於高等法院上訴庭進行。律政司一方指，禁制令可防止危害國安的行為，散播假資訊和作政治宣傳可煽動情緒，在今時今日推翻政府毋須使用武器，正如願榮光創作者曾在專訪稱「音樂是凝聚人心最強武器」，並指願榮光在網上被誤當國歌逾800次。

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律政司一方由資深大律師余若海及孫靖乾代表，資深大律師陳樂信及大律師何卓衡以法庭之友身分協助法庭。本案在首席法官潘兆初、上訴庭副庭長朱芬齡及上訴庭法官彭寶琴席前審理。

余陳詞時引用羊村案判詞指，今時今日推翻政府毋須使用武器，即使只是散播假資訊和作政治宣傳亦可達到煽動情緒的目的，又引用願榮光創作者的專訪標題「香港之歌」誕生？《願榮光歸香港》創作人：音樂是凝聚人心最強武器，余指此歌可凝聚和煽動群眾。

余續指，即使《國安法》實施後，願榮光仍廣泛流傳。根據警方專家指，願榮光在網上被誤當國歌逾800次。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣