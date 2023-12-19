【餐飲消費券】首批10萬份消費券明早10時開搶 堂食消費滿100元即享優惠
為鼓勵港人在節日期間留港消費，香港旅遊發展局推出20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，市民明天（20日）上午10時起可於旅發局電子平台免費領取第一批共10萬份餐飲消費券，每份價值100港元，涵蓋全港近130個商戶﹑合共超過630間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。
有關商戶名單即日起已上載至電子平台。參與首批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券食肆及酒吧種類多元，包括米芝蓮食府﹑高級中菜館﹑西式扒房﹑韓式燒烤﹑台式火鍋﹑日式料理及居酒屋﹑星馬菜餚﹑廣東點心﹑京川滬菜﹑港式冰室﹑隱世日式清酒小店﹑空中酒吧﹑人氣打卡酒吧﹑懷舊主題風酒吧﹑海景酒吧等。
市民成功領取電子餐飲消費券，可於每日傍晚6時後前往己揀選的食肆或酒吧，堂食消費滿100港元或以上，享用即減100港元的餐飲消費優惠。所有餐飲消費券名額有限，先到先得。
領券攻略如下：
註冊 / 登入帳戶
1. 登記 Discover Hong Kong 電子平台帳戶
- 以香港手機號碼註冊
- 每個手機號碼只可註冊一個帳戶
- 現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效 「Mark 定」餐廳後取券
2. 預覽參與商戶選定心水
- 最新參與商戶名單今日出爐，並已上載至旅發局電子平台
- 瀏覽及選定心儀食肆或酒吧
3. 明天上午10時起取券
- 登入旅發局電子平台選擇心儀餐廳或酒吧的餐飲消費券
- 按「新增到我的錢包」將餐飲消費券儲起
- 每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領 取其他消費券（視乎供應情況）
- 餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改
- 名額有限，先到先得 兌換優惠
4. 取券後30日內使用
- 餐飲消費券自領取日﹙即加入到電子帳戶錢包當日）起計 30 日有效，逾期不獲補發
- 餐飲消費券適用於每日下午 6 時後至當晚商戶休息為止
- 使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入 Discover Hong Kong 電子平 台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供 的旅發局二維碼兌換
- 如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用
餘下10萬份餐飲消費券明年1月10日登場
「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券共有20萬份，第二批10萬份消費券將於2024年1月10日（星期三）上午10時起派發。而旅發局的一站式平台亦會繼續推介最新﹑最潮的本地食﹑買﹑玩好去處，並羅列城中不同消費獎賞﹑著數和優惠，方便市民及旅客一覽無遺。
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責任編輯：陳麗娜