【餐飲消費券】首批10萬份消費券明早10時開搶　堂食消費滿100元即享優惠

▲ (旅發局提供)

為鼓勵港人在節日期間留港消費，香港旅遊發展局推出20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，市民明天（20日）上午10時起可於旅發局電子平台免費領取第一批共10萬份餐飲消費券，每份價值100港元，涵蓋全港近130個商戶﹑合共超過630間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。

有關商戶名單即日起已上載至電子平台。參與首批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券食肆及酒吧種類多元，包括米芝蓮食府﹑高級中菜館﹑西式扒房﹑韓式燒烤﹑台式火鍋﹑日式料理及居酒屋﹑星馬菜餚﹑廣東點心﹑京川滬菜﹑港式冰室﹑隱世日式清酒小店﹑空中酒吧﹑人氣打卡酒吧﹑懷舊主題風酒吧﹑海景酒吧等。

市民成功領取電子餐飲消費券，可於每日傍晚6時後前往己揀選的食肆或酒吧，堂食消費滿100港元或以上，享用即減100港元的餐飲消費優惠。所有餐飲消費券名額有限，先到先得。

領券攻略如下：

註冊 / 登入帳戶

1. 登記 Discover Hong Kong 電子平台帳戶

以香港手機號碼註冊

每個手機號碼只可註冊一個帳戶

現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效 「Mark 定」餐廳後取券

2. 預覽參與商戶選定心水

最新參與商戶名單今日出爐，並已上載至旅發局電子平台

瀏覽及選定心儀食肆或酒吧

3. 明天上午10時起取券

登入旅發局電子平台選擇心儀餐廳或酒吧的餐飲消費券

按「新增到我的錢包」將餐飲消費券儲起

每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領 取其他消費券（視乎供應情況）

餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改

名額有限，先到先得 兌換優惠

4. 取券後30日內使用

餐飲消費券自領取日﹙即加入到電子帳戶錢包當日）起計 30 日有效，逾期不獲補發

餐飲消費券適用於每日下午 6 時後至當晚商戶休息為止

使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入 Discover Hong Kong 電子平 台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供 的旅發局二維碼兌換

如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用

餘下10萬份餐飲消費券明年1月10日登場

「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券共有20萬份，第二批10萬份消費券將於2024年1月10日（星期三）上午10時起派發。而旅發局的一站式平台亦會繼續推介最新﹑最潮的本地食﹑買﹑玩好去處，並羅列城中不同消費獎賞﹑著數和優惠，方便市民及旅客一覽無遺。

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責任編輯：陳麗娜