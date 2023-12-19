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【區議會】陳國基：候任區議員必須將國安放首位　否則發展經濟淪空談

政治 15:38 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

署理行政長官陳國基。（梁偉榮攝）

政府昨日公布《區議員履職監察制度指引》，署理行政長官陳國基表示，有信心指引對絕大部分選舉產生的愛國愛港區議會員沒有壓力，他亦強調已要求區議員將國家安全放在首位。

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陳國基今早出席行政會議前見記者時提到，他昨日聯同民政及青年事務局局長到北角社區會堂，為全體候任區議員主講兩場地區治理培訓班，他於會上強調，候任區議員必須將國家安全放在首位，全面落實愛國者治港，因沒有國家安全，發展經濟和改善民生只會淪為空談。

對於公職較多的委任議員能否做到履職指引的要求，陳國基稱，2019年的區議會有很多區議員沒有開會、於會議上粗言穢語及妨礙會議進行，導致區議會不能運作。陳國基提到，昨日有候任區議員會見傳媒時亦表示履職監察指引沒有帶來壓力，他認為正常的區議員要多見市民及設立辦事處等，有信心對於絕大部分愛國愛港的候任區議員沒有壓力。

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記者：戴朗希

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