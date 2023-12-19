填詞L丨鍾雪瑩ANSONBEAN戲院報佳音　吸逾300粉絲圍觀撐場

▲ 《填詞L》演員鍾雪瑩、陳毅燊、鄧麗英、胡子彤、潘宗孝、戴玉麒、周祉君及主題曲表演者謝雅兒向觀眾報佳音。

《金都》金像獎新晉導演獎得主黃綺琳執導電影《填詞L》，由鍾雪瑩主演，陳毅燊、葛民輝、吳冰、鄧麗英、胡子彤等演出。



為打響頭炮，《填詞L》日前於百老匯電影中心舉行一連八場「《填詞L》角色預告聖誕聯歡會暨報佳音」特別場，導演黃綺琳指：「因為聖誕節就嚟到喇，而《填詞L》呢部戲又係好開心嘅，所以將電影就快上映呢個佳音報俾大家聽！」

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▲ 「《填詞L》角色預告聖誕聯歡會暨報佳音」特別場。

戲院報佳音

而片中演員鍾雪瑩、ANSONBEAN（陳毅燊）、鄧麗英、胡子彤、潘宗孝、戴玉麒、周祉君及主題曲表演者謝雅兒均現身戲院向觀眾「真·報佳音」，一眾演員表現興奮，有報佳音經驗的鍾雪瑩表示：「小學嘅時候有喺屋企附近嘅屋邨報過佳音，嗰陣係負責咪咀嘅。至於今日有冇咪牌，就要大家自己發掘下，哈哈！」。

麗英笑言：「小學同中學都有參與過報佳音，今日嚟之前有練習一首《聖愛的海洋》，希望大家鍾意，祝大家聖誕快樂！」；胡子彤則指：「細細個試過喺屋企附近見到人哋報佳音，之後媽咪就叫我跟住人地試吓，所以今日算係人生第二次報佳音。

▲ 《填詞L》演員為鍾雪瑩慶生。

300名粉絲圍觀



至於ANSONBEAN則獻出他的處男報佳音，指：「我就冇報過佳音，一班人一齊唱歌，有氣氛上嘅交流好好玩。」；而戴玉麒表示：「今日有聖誕老人造美，天氣突然間凍咗好多，所以充滿聖誕氣氛！」



活動吸引超過300名粉絲圍觀，場面相當熱鬧，眾人更大唱電影中多首歌曲包括《聖愛的海洋》及《填詞魂》，而活動尾聲更為12月17日生日的女主角鍾雪瑩大唱生日歌，眾人更驚喜為她送上生日蛋糕。

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