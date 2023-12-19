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氣溫急降｜轉季衣物飄臭丸味　一類人久聞恐致急性溶血　專家教4大天然方法除味防蟲

食用安全 16:17 2023/12/19

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氣溫急跌，近日不少人都急將冬日衣物取出禦寒。惟不少人收納衣物時，會於衣櫃或衣物中放置臭丸，而冬天衣物被擱置大半年後，恐已充斥濃厚的臭丸味。台灣有毒理專家曾指出，臭丸所散發的氣體，除了對昆蟲動物有毒，人體長時間接觸亦可能會損害健康；不慎誤食及接觸皮膚，亦有可能出現中毒、甚至致命風險。有皮膚科專科醫生則提醒，臭丸有機會對體質過敏人士有害，因此換季前需要妥善清理衣物上臭丸味。資深家務助理導師就推介4個天然方法，幫助大家辟除臭丸異味，並達防蟲之效。

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接觸空氣轉為有毒氣體

台灣毒理學家招名威早前於Facebook專頁發帖分享，指臭丸是一類用作殺蟲劑、除臭劑的球狀固體，主要用於防治衣物中的蟲害和防霉；不少人會以臭丸驅趕家中衣蛾等昆蟲，甚至驅趕蛇、老鼠和松鼠等動物。

以往臭丸的主要成分為萘，如今則大部分被對二氯苯所取代，兩種物質皆具有強烈氣味，當接觸空氣後則會轉變為氣體，這類氣體對於飛蛾及其幼蟲，甚至人類都有毒。

久聞或誤食皆有中毒風險

招名威續指，蠶豆症患者如吸入臭丸，有機會導致急性溶血症，嚴重或需進行輸血；而一般成年人如果誤食2克臭丸，便就會引發嚴重中毒，如果吃超過4克恐怕會致命。因此，臭丸包裝上通常會寫明應放在封閉容器中使用；雙手接觸過臭丸後，亦必須先清洗，才能再吃食物，以減低中毒風險。

雖然人類身上尚未發現任何二氯苯可致癌的證據，惟對於動物而言卻是可致癌的，因此招名威建議不要長期接觸皮膚，家長也要小心小朋友躲入有臭丸的衣櫃內。另外，萘或對二氯苯都會造成腸胃不適；其中二氯苯具有神經毒性，吸入後或會造成類似酒醉的神經毒性症狀。因此，他強調臭丸一定要放在安全的地方，並且要適量使用。

此外，國際癌症研究機構（IARC）亦已將萘列為2B類致癌物，短時間且大量的萘會造成人類、大鼠、兔子、小鼠產生白內障；慢性暴露在蒸汽中則會造成視網膜出血。歐盟自2008年起開始禁用萘丸，如今的以二氯苯取代萘，毒性較低，成人大概要吃20克以上才可能致命。

使用臭丸3大注意事項

招名威指，臭丸能與合成纖維中的高分子有機化合物發生化學反應，令衣料受損，或者降低纖維強度，導致化纖織物溶化成一個個細小的洞孔，所以不建議將這類合成纖維衣物與臭丸放在一起。對此，他提供以下3個使用時要注意的事項：

  • 建議用白紙或白布包好臭丸，放在衣箱的四角，或吊放在衣櫃的上面。
  • 淺色的絲綢衣物應不應與臭丸放在一起，以免衣服泛黃。
  • 將衣服裝入膠袋內，同時裝入冰箱用的除臭劑，紮緊袋口，便能消除臭丸味。

臭丸成分損害健康

皮膚科專科醫生胡惠福接受訪問時亦曾指出，臭丸的主要成分為萘酚，可透過皮膚進入血液，世界衞生組織已將其列為強烈可能致癌物質。蠶豆症患者如吸入臭丸，有機會導致急性溶血症，嚴重或需進行輸血。萘酚亦有機會刺激皮膚，具過敏性體質人士如沒妥善清理衣物上臭丸味，有機會出現皮膚炎，建議穿著前先辟走氣味或清洗衣物多次。

4大天然方法除臭丸味及防蟲

資深家務助理導師Winnie Cheung曾接受訪問表示，不想每次打開衣櫃都聞到陣陣臭丸異味，除了可將準備穿着的衣物，提前2日放於通風位置外，亦可使用以下4種天然方法幫助除臭丸味及防蟲︰

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  • 過期香水：把過期香水噴在棉花上，再放入玻璃容器中，然後放入衣櫃內散發香味
  • 樟木條：如想有防蟲及香味效果，可到家品店購買純正的樟木條放入衣櫃內
  • 沙薑粒：到藥房購買沙薑粒放入舊的絲襪或魚骨網袋內，可作防蟲用途
  • 梳打粉+香薰油：將梳打粉放入一隻玻璃水杯內，約半杯分量，然後滴入自己喜歡的香薰油，除了可在衣櫃散發香味，更有吸濕作用

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