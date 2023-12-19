  • 17°C
香港時間 : 20231219日 (週二) 17:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消防月曆】消防處推2024年月曆　2消防員爆肌相引網民瘋傳

社會 15:50 2023/12/19

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

消防處推出2024年月曆。 (消防處網頁)

「澳洲消防員月曆」每年均會邀請健碩消防員拍攝月曆，部分收益會捐贈慈善團體。香港消防處亦將仿效，推出港版爆肌消防員月曆，可惜只得1個月份有爆肌消防員的出現。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

最近有網民在ig上載月曆照，可見2名肌肉男子穿上消防員制服及裝備，但屬真空上陣，胸肌、腹肌都一覽無違，留言則指出：「消防處月曆2024實體版  詳情請留意消防處新聞及刊物。」該名網民曾參加不少健美比賽並屢獲殊榮，據知本身亦為消防員。

消防處回覆確認，處方已推出明年月曆，希望透過精美相片介紹每個職系工作，傳達救災扶危、為民解困信念，市民亦可經官網下載電子版。處方指，月曆注入環保理念，承托月曆的木座，是以今年9月超強颱風蘇拉及10月颱風小犬襲港期間倒塌樹木再造，每個木座均為手工製造，極具意義及紀念價值。

翻查處方網頁發布的「消防處月曆2024」，只有1月份的照片是爆肌消防員，其他月份的照片，則是由其他消防員拍攝，介紹消防員的職務，以及參與社會工作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

正能量 罪案 消防員 澳洲 香港 消防處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載