【消防月曆】消防處推2024年月曆　2消防員爆肌相引網民瘋傳

▲ 消防處推出2024年月曆。 (消防處網頁)

「澳洲消防員月曆」每年均會邀請健碩消防員拍攝月曆，部分收益會捐贈慈善團體。香港消防處亦將仿效，推出港版爆肌消防員月曆，可惜只得1個月份有爆肌消防員的出現。

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最近有網民在ig上載月曆照，可見2名肌肉男子穿上消防員制服及裝備，但屬真空上陣，胸肌、腹肌都一覽無違，留言則指出：「消防處月曆2024實體版 詳情請留意消防處新聞及刊物。」該名網民曾參加不少健美比賽並屢獲殊榮，據知本身亦為消防員。

消防處回覆確認，處方已推出明年月曆，希望透過精美相片介紹每個職系工作，傳達救災扶危、為民解困信念，市民亦可經官網下載電子版。處方指，月曆注入環保理念，承托月曆的木座，是以今年9月超強颱風蘇拉及10月颱風小犬襲港期間倒塌樹木再造，每個木座均為手工製造，極具意義及紀念價值。

翻查處方網頁發布的「消防處月曆2024」，只有1月份的照片是爆肌消防員，其他月份的照片，則是由其他消防員拍攝，介紹消防員的職務，以及參與社會工作。

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