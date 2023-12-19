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新店開幕｜台式麵食進駐香港　ANSONBEAN五美相伴齊撈麵

休閒消費 16:18 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

ANSONBEAN、劉沛蘅、何嘉莉 、林熙彤、蔡穎恩 、連家穎齊出席新店開張活動。

主打台式麵食及茶飲的「KiKi麵店」最近進駐銅鑼灣希慎廣場，日前新店正式開張，老闆林建岳博士親自到場主持儀式，旗下藝人ANSONBEAN（陳毅燊）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、蔡穎恩（Evelyn）以及小師妹、女團Me&成員連家穎（Vian）等出席。

吉時到，眾人上香、祈福、剪綵禮和切燒豬等儀式，師傅向新店和各人揮灑聖水，祝福生意興隆，大吉大利，Hillary立即衝上前迎接，其他人都跟她有樣學樣，沾沾旺氣。之後老闆林建岳博士向他們派利是，喜氣洋洋。第一次參加開張剪綵的Hillary、Hazel、Vian和ANSONBEAN，表示新鮮有趣。之後他們到店內享用午餐，打開餐牌樣樣都想食，選擇困難，五女一男，暖男ANSONBEAN替美女們拿主意，除了點餐，還親手替她們撈好拌麵，盡顯紳士風度。

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愛吃Evelyn嘆與Vian相逢恨晚

期間見Evelyn全程帶住小師妹Vian，感情很好，原來她們才第一次見面。Evelyn表示與Vian相逢恨晚，她說：「我之前睇Vian嘅跳舞片，覺得佢好可愛，青春無敵。一直好想見佢真人，睇吓佢個頭係咪咁細，果然，而且佢身形比例令人羨慕。傾偈後發現我哋志趣相投，原來我哋食嘢嘅口味一致，相逢恨晚。」Vian笑說：「我哋可以約埋一齊食飯，其中一個叫嘢食就得，唔使問對方啱唔啱。」

Hillary讚ANSONBEAN 拌麵很甜

無獨有偶，ANSONBEAN與Vian都是「蟹黃油拌麵」Fans，他說：「呢個麵最有趣係自己加入汁料自己拌麵，可以跟自己口味調節，而且蟹肉好鮮甜。」Hazel賣口乖說：「佢剛才為大家拌麵，特別好食。」Hillary附和說：「唔知點解好似特別甜！」Hazel又說：「我好喜歡食涼拌魚皮，比一般厚身，口感好特別，亦好入味。而我最鍾意食嘅嗰款麵係米芝蓮，上面有鮑魚好好味，我唔會講係咩名，自己嚟試啦！」

冬至和聖誕節即將來臨，經常IG分享高質素「家常便飯」的Hillary當然在家過節，聖誕節亦會食火雞應節。Hazel和Lillian表示會與家人食火鍋和盤菜，而ANSONBEAN透露與家人做冬後，聖誕節約朋友開Party。

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至於五位美女，雖然身材嬌小，但個個都是美食專家，ANSONBEAN為大家點餐後，Evelyn率先舉手追加「煙燻無骨鳳爪」、Lillian推介「涼拌川耳」、Hazel最愛「涼拌鯛魚皮」，還有「麻辣蹄花」和「全家福」滷水拼盤等。除了美味KiKi麵，還有每位都精挑最喜愛的台灣手搖飲品，對珍珠情有獨鍾的Vian想也不用想就點了「皇牌珍珠奶茶」、Hazel與Evelyn口味一致「檸檬愛玉冬瓜茶」，喜愛刺激的Lillian選了熱辣辣「黑糖紅棗薑母茶」，愛試新口味的Hillary初嚐「紫薯雪絨芋圓白桃烏龍」，ANSONBEAN則獨愛簡簡單單的「茉莉綠茶」。轉眼間滿枱美食，他們邊吃邊傾偈，有說有笑，非常熱鬧。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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