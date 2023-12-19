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杜以辰相隔三年再開金口唱新歌　憑歌宣揚預防肺炎訊息

娛樂 16:06 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

「網絡女神」杜以辰（前名杜小喬）在網絡上人氣甚高，不時帶出正能量給予網友，近日她與由醫療界別專家組成的疫苗學堂及一站式醫療平台合作，宣揚預防肺炎的健康醫療訊息，希望大家可以透過打疫苗預防疾病，減低患重症及發病風險。

今次疫苗學堂希望以歌曲感染大眾，特以邀請杜以辰獻唱歌曲《重拾呼吸的節奏》並擔任MV女主角，希望帶出溫情、勇敢及自強的訊息，藉此宣揚預防肺炎訊息。

在MV中杜以辰飾演病人並以素顏上陣，因病長期要與醫院治療，連生日也要在醫院渡過，幸好獲得爸爸醫護悉心照顧，最終成功戰勝病魔，趕及出院與家人歡度佳節，並以手織冷頸巾回報爸爸一直以來的照顧及保護。

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熱愛唱歌

事隔三年，杜以辰再度開金口唱新歌，她坦言其實一直未有放低過歌唱事業：「對上一隻歌已經係2020年，其實之後都有一隻歌嘅，不過仲未推出，今次好開心可以唱到呢首歌，係我冇接觸過嘅曲風，希望帶出勇敢自強嘅訊息畀大家。我前期都有花好多時間去練習，最記得有次收工已經凌晨2、3點，但我仲去練歌。首歌前後錄咗兩日，可能我之前一直有玩音樂舞台劇，所以唱歌技巧都可以互相應用到。」

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素顏有原因

講到在MV中要素顏上陣，她坦言不覺得是犧牲，更自爆原來素顏是自己提出：「因為當日拍MV call time好早，我當時冇化妝去到現場，導演一見到我就叫我化妝先，不過我諗諗下覺得我扮病人，其實係唔需要咁靚，所以就同導演講不如唔好化，我自問平時都有護膚，加上拍攝時有打燈，所以出嚟效果唔錯。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

杜小喬 娛樂人物職業 娛樂行業 歌手 MV