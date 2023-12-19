【呈請破產】于品海遭呈請破產押後明年1月初再訊　官一度疑惑于品海是否亞視CEO

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《香港01》創辦人于品海早前遭建銀國際海外有限公司入稟高等法院呈請破產，破產聆訊今（19日）於高等法院進行。呈請人表示雙方曾作商討，但未能達成協議，雙方同意押後案件，聆案官將案押後至2024年1月8日再訊。聆案官甫開庭一度疑惑，問及于品海是否亞視CEO（總裁），于品海代表律師即澄清于是與《香港01》有關。

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呈請人建銀國際海外有限公司，被呈請破產的為于品海。于品海今沒有到庭，由律師代表應訊。

聆案官甫開庭閱讀文件上于品海的名字後一度感到疑惑，問及「于品海」是否亞視CEO（總裁），代表律師澄清于品海是與另一媒體《香港01》有關。

于品海代表律師表示，與呈請一方同意押後本聆訊。呈請一方表示，上周五（15日）曾作商討，惟未能達成協議，要求押後案件至下周二（27日）再訊。聆案官表示最早聆訊日為2024年1月8日，遂將破產聆訊押後至當天早上再訊，由處理破產的法官審理。

根據早前入稟狀顯示，建銀國際海外有限公司曾於2022年6月入稟高院，指於2021年3月24日未如期獲BVI公司Pippen Limited支付到期價格逾3.8億元債券，只獲分批支付約3,700萬元款項，遂入稟追討本金連利息共約4.1億元，于品海為有關交易擔保人之一，遂一併被入稟追討，惟有關債項未知與是次呈請破產是否有關。

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記者：林育慧