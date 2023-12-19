【移民英國】港人成英國樓最大海外買家　持逾2.4萬個物業總值逾千億港元

▲ 英國。(法新社圖片)

英國推出BNO簽證以來，已有約16萬港人移居英國，更成為英國物業最大海外投資者。外電報道，港人在英格蘭和威爾斯擁有24,759個物業，市場估值達108億英鎊(約1,028億港元) ，佔英國海外物業投資者的投資總額逾13%，超越新加坡及美國，成為當地最大的海外投資者。

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報道引述英國地產代理商Benham & Reeves的報告，引用英國土地註冊處資料並以國籍分類，指海外人士持有英格蘭和威爾斯房屋價值高達788億英鎊（約7,497億港元），而來自香港的業主佔比最大，達13.7%，共持有24,759個物業。新加坡排第二、美國排行第三。

有業內人士表示，有經濟能力港人都希望落腳倫敦並置業，主要由於普遍家長認為倫敦對小朋友教育有更好的發展。同時，選擇物業時希望該區有良好教育、良好社群及低犯罪率，為了買到理想的房屋，不少香港移民家庭會與當地人爭先競價，繼而推高英國樓價。

Benham & Reeves數據亦顯示，在2020年1月至2021年8月期間，倫敦的香港業主數量增長了近10%，增長幅度最大的是在泰晤士河畔的京斯敦。

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