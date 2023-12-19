【電話騙案】無業男涉冒老婦子騙逾9萬囚26個月　官接納電騙案需加刑三分一

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8旬婦人疑於2022年收到冒認兒子來電，對方訛稱被捕而需現金保釋，老婦女兒發現不妥後報警。警方當場拘捕35歲無業男，經調查後發現他另涉一宗騙案。涉案無業男早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，今（19日）於區域法院被判囚26個月。暫委法官判刑時指，被告非案中主腦，是受指示犯案的跑腳，惟被告的參與屬關鍵，另接納電話騙案在香港十分普遍，法庭需予以嚴懲，以作阻嚇，遂加刑三分之一。

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被告陳皓傑（35歲，無業），承認串謀詐騙及洗黑錢兩罪。控罪指，他於2022年11月9日在香港與另一名身份不詳的人串謀欺騙王惠芳，即虛假地表示王惠芳的兒子被警方扣留及需要金錢，不誠實地誘使王交出港幣65,600元；被告另於同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外，知道或相信為從可公訴罪行得益，仍處理一筆港幣30,500元的款項。

暫委法官判刑時指，控方早前在加刑申請中，指近年電話騙案大幅增加，由2018年的615宗升至2022年的2,831宗，法庭接納電話騙案在香港十分普遍，法庭需予以嚴懲，以作阻嚇，考慮被告在本案角色，遂加刑三分之一。

暫委法官續指，被告非案中主腦，是受指示犯案的跑腳，惟被告的參與屬關鍵，考慮到兩案涉款共逾9萬元及被告認罪等因素，遂就兩罪判囚26個月。

案情指，2022年11月9日下午，林姓女事主收到1名男子來電稱「阿媽，出咗事」等，向林索取3萬港元。林遂按對方指示，外出將錢交給被告後離開。翌日林致電兒媳，才獲悉受騙並報警。

王姓女事主亦於同日遇騙，當時有男子自稱為王的兒子，稱因打架等被帶至警局，要求王拿錢救他。王遂取去6.5萬元，其間王的女兒來探望，並得悉事件。王其後應來電者要求，獨自搭的士去英華街。王的女兒致電胞弟，遂揭發事件及報警。王到達英華街後，被告自稱王兒子朋友，王察覺事件有可疑，但擔心孻子出事，最終將錢交予被告。被告其後幫王截的士回家，被到場的警員到場截停和拘捕。

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記者：梁錦麟