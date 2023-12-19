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【區議會】區議員辦事處每周須辦工40小時　校長朱偉林：會編配好時間

政治 16:04 2023/12/19

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朱偉林被委任為北區區議員。（資料圖片）

政府昨日公布《區議員履職監察制度指引》及修訂後的《區議會常規》範本，要求除獲區議會主席同意，辦事處辦公時間每周不得少於40小時。身兼新界校長會主席的候任北區委任區議員朱偉林指，會編配好時間。

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朱偉林今日在一個電台節目上，被問到要符合指引是否有難度，他回應說，現在做校長不單在學校工作，也要出席社區或校長會等不同會議，需要將社區和學校融合一起，在接受委任前已經預想到。他又說，自己周末也會工作，已習慣每星期七天的工作。自己已編配好哪些時間在學校，哪些時間在議員辦事處。

對於指引要求區議員必須參與每星期一次的「會見市民計劃」，朱偉林說，不論在辦事處、學校抑或社區，都有途徑接觸市民，由於市民周一至周五也要上班，他初步傾向安排周六、周日會見市民。他又透露，目前正與其他北區區議員商討，新設的區議員辦事處會否聯合營運。

柯創盛：履職監察指引合理

本身是觀塘區議會主席的柯創盛在本次選舉成功連任，他在同一節目表示，履職監察指引合理，認為經任何「跑道」進入區議會的議員，工作也應更符合公眾期望。

他又指自己向來習慣每季、每年交報告向市民問責，但對新任區議員，有關要求可能有挑戰。至於新一屆區議會將改由當區民政事務專員出任主席，柯創盛認為可提升效率，做到行政主導，會更得心應手。

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責任編輯：趙居逸

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